Szakértő: a liberálisok és a zöldek a legnagyobb vesztesei az EP-választásnak

Amit kiemelnék az a német és francia eredmény, hiszen azt láthatjuk, hogy mindkét országban az aktuálisan hatalmon lévő pártok vereséget szenvedtek. Ez abból a szempontból nem tekinthető meglepőnek, hogy a közvélemény-kutatások ezt előzetesen jól mutatták. Ennek a következményei az európai integráció tovább haladására, ha nem is jelentős mértékben de valamennyire hatással lesznek, és ennek következtében Emmanuel Macron már egy előrehozott nemzetgyűlési választást is kiírt.

– mondta el lapunk kérdésére Kalas Vivien.

Kalas Vivien (Fotó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Intézetének munkatársa szerint az Európai Néppárt növelni tudta a képviselőinek a számát és részben ennek is köszönhető az, hogy a jobboldali frakciók nem olyan mértékben erősödtek meg, mint ahogy arra lehetett számítani.

Az Identitás és Demokrácia frakciónak kevesebb képviselője lesz mint a távozó parlamentben volt és az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportja sem erősödött olyan mértékben mint ahogy azt előrevetítették, de összességében az Európai Konzervatívok és Reformerek nyertek, növelni tudták a képviselőhelyeik számát így várhatóan a befolyásuk is nőni fog a következő parlamenti ciklusban.

– hangsúlyozta Kalas Vivien.

Egy állampolgár leadja szavazatát az európai parlamenti választásokon Berlinben. (Fotó: Anadolu/AFP/Abdulhamid Hosbas)

A legnagyobb vesztesei az európai parlamenti választásnak véleményem szerint a liberálisok és a zöldek, hiszen ők jóval kevesebb mandátummal számolhatnak a következő öt évben.

A szakértő szerint az ún. mainstream pártoknak tehát az Európai Néppártnak, a szocialistáknak és demokratáknak valamint a liberálisoknak megvan a többsége, ha meg tudnak egyezni akkor ők választhatják meg a leendő bizottsági elnököt és abban az esetben az Európai Unión belül nagyon nagy változás nem várható.

Kalas Vivien rámutatott, hogy a Meloni-Le Pen tengely kapcsán az látható, hogy egy hatalmi harc van a két politikus között és Marine Le Pen most is és az előző ciklusban is több képviselőt tudott küldeni az európai parlamentbe, mint Georgia Meloni.

Azonban Georgia Melonival inkább együttműködnének a frakciók. Láthattuk, hogy az Európai Néppárt részéről korábban már volt egy ilyen nyitási hajlandóság a párt felé. Ő ebből a szempontból erősebbnek számíthat a következő öt évben és ezek miatt mondott nemet arra, hogy a két frakció egyesüljön. Az említett francia-olasz tengely tehát legalábbis most a ciklus elején nem valószínű, hogy megvalósulhat.

– tette hozzá.

Az olasz miniszterelnök Giorgia Meloni felszólal a 2024. június 10-i római európai választások eredményeit követő sajtótájékoztatón. (Fotó: AFP/Filippo MONTEFORTE)

Az, hogy a jobboldal nélkül meg tudják-e választani Ursula von der Leyent ismét bizottsági elnöknek a szakértő szerint jelenleg egy nagyon összetett kérdés, mert az EP-ben nincs frakciófegyelem.

Minden politikus a saját nemzeti pártjának a belátásai alapján szavazhat. Kérdés, hogy mennyire egységesek a von der Leyent jelölő frakciók, ha ez megtörténik akkor nem lesznek rászorulva az Európai Konzervatívokra és Reformerekre és akkor új irány nem várható.

– Úgy gondolom, hogy amikor az európai állam-és kormányfők arról fognak egyeztetni, hogy ki legyen a bizottsági elnök akkor ezzel párhuzamosan informálisan a frakciókkal is egyeztetnek és akkor jobban fel tudják mérni, hogy milyen támogatásra számíthat mely frakciók részéről a bizottsági elnökjelölt, de ez valószínűleg a személyétől is függeni fog, összegzett a szakértő.