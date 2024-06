Szlovénia további hat hónappal meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon

A tárcavezető jelezte: a rendelet a hivatalos közlönyben való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az utóbbi időben új fenyegetések jelentek meg, amelyek komoly hatással vannak a közrendre és a közbiztonságra mind Szlovéniában, mind az Európai Unióban – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy „ezek a közel-keleti konfliktusból, valamint az Irán és Izrael közötti feszültség eszkalálódásából erednek”.

Megjegyezte, hogy a közel-keleti biztonsági helyzet csak rosszabb lett az utóbbi időben, és figyelmeztetett az ukrajnai háborúval kapcsolatos biztonsági kockázatokra is. Szlovénia az elmúlt hónapokban több kibertámadás célpontja volt – tette hozzá.

A miniszter rámutatott továbbá a németországi labdarúgó Európa-bajnoksággal, a közelgő párizsi olimpiai játékokkal és az illegális migrációval kapcsolatos lehetséges biztonsági kockázatokra.

Megismételte korábbi nyilatkozatát, miszerint Szlovénia készen áll arra, hogy közös határőrizetet indítson a horvát és az olasz rendőrökkel, a vegyes járőrök pedig alternatívái lehetnek az ideiglenes belső schengeni határellenőrzésnek.

A miniszter kiemelte: a határellenőrzést továbbra is úgy fogják végezni, hogy ne legyenek negatív hatással az utazókra, a gazdaságra és a határ menti lakosságra.

Szlovénia tavaly október 21-én, azt követően állította vissza az ideiglenes határellenőrzést, hogy Róma ugyanilyen intézkedést jelentett be a saját szlovén határszakaszán. Ezeket a két ország azóta többször meghosszabbította. A mostani hosszabbításról még májusban tájékoztatott a szlovén belügyminiszter, és azt is közölte, hogy a döntésről tájékoztatta horvát és magyar kollégáját, valamint az Európai Bizottságot is.

