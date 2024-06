Ukrajna további megsegítése és a migráció a G7-csúcstalálkozó középpontjában

Rendkívüli biztonsági előkészületek előzték meg a dél-olaszországi Pugliában megrendezett eseményt. A rendőrség és a katonaság munkatársain kívül a magasabb pontokon mesterlövészek, a vizekben pedig rendőrbúvárok ellenőrzik a résztvevők biztonságát.

A G7-ek vezetői megérkeztek a csúcsra, amelyet Olaszországban rendeznek meg (Fotó: Tiziana Fabi/AFP)

Idén Ferenc pápa is részt vesz az eseményen. Ő az első katolikus egyházfő, aki csatlakozik a G7 országok tanácskozásához.

A találkozón megvitatásra kerülő témák között szerel a gazdaság stabilitásának megőrzése a konfliktusok terhelte geopolitikai helyzetben, a migráció kezelése, a mesterséges intelligencia és a klímaváltozás.

Sajtóforrások szerint egyelőre annyit lehet tudni, hogy a G7 országok tervei között szerepel, hogy bejelentsék azt a hatvanmilliárd eurós hitelt, amelyet Ukrajnának szánnak és amelyet várhatóan a Nyugaton befagyasztott orosz pénzügyi eszközök hozamából fizetnek. Téma lesz az illegális bevándorlás elleni küzdelem kérdése is, amely szorosan összefügg az Afrikával való együttműködéssel, vagyis az olasz kormány által javasolt „Mattei-tervvel”.

A csúcstalálkozó célja egy olyan közös stratégia előterjesztése, amely ösztönzően hat a kontinens befektetéseire, a migrációs hullámok kiváltó okaira fókuszál, illetve küzd az embercsempészek ellen.

Az Izrael és a Hamász közötti konfliktus is minden bizonnyal helyet kap a napirenden, de nagy valószínűséggel nem várhatók új fejlemények. A G7-tagok valószínűleg megerősítik, hogy támogatják az Egyesült Államok által javasolt és a Hamász által most elutasított háromfázisú béketervet. A G7-ek vezetői a mesterséges intelligencia fejlesztésének lehetőségeit és kockázatait vitatják meg olyan rendkívüli beszélgetőpartnerrel, mint például Ferenc pápa. Róma püspöke többször is figyelmeztetett e technológia fejlődésének veszélyeire, amelyet nem korlátoznak az etikai szabályok. A csúcstalálkozó a japán elnökség alatt tavaly megkezdett „hirosimai folyamat” nyomdokait követi, a mesterséges intelligencia programjait használó intézmények és cégek „önkéntes” magatartási kódexének jóváhagyásával.

Ferenc pápa péntek délután szólal fel, beszédének középpontjában a mesterséges intelligencia és a béke áll. Az eredeti tervek szerint pár órát tartózkodott volna az eseményen a katolikus egyházfő, a későbbi közlemények szerint a világ kiemelkedő vezetőinek jelenlétét kihasználva több kétoldalú megbeszélésen is részt vesz majd Ferenc pápa.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök 2024. június 12-én az olaszországi Brindisi repülőterén (Fotó: Piero Cruciatti/AFP)