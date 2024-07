Alig nagykorú fiatalokkal töltené fel az ukrán frontot a Soros-hálózat prominens szereplője

A 64. életévében járó korábbi NATO-nagykövet, Ivo H. Daalder pár napja nyíltan kijelentette, hogy mind Ukrajnának, mind a NATO-nak többet kell tennie annak érdekében, hogy növelje Oroszország legyőzésének valószínűségét, beleértve a fiatalabb férfiak és nők mozgósítását – írta meg a Tűzfalcsoport.

Ukrajnának mozgósítania kell a munkaerőt. Ezt a háborút 40 évesek vívják. […] Szükség van 18 évesekre, 20 évesekre és 21 évesekre…

– vélekedett Daalder. A magyar békemisszió kritikája is tárgya volt a korábbi nagykövetnek a balliberális Euronewsban megjelent interjúban. Túlzás nélkül állítható, hogy az Egyesült Államok egykori NATO-nagykövetének – aki a Clinton vezette demokrata adminisztráció alatt a Nemzetbiztonsági Tanács európai ügyekért felelős igazgatói pozícióját is betöltötte – eszkalációs kijelentése, annak immorális tartalmát tekintve, még az eddigi háborús uszításokhoz képest is negatív szintlépésként értékelhető. Azonban amennyire megdöbbentő morálisan az idézett javaslat, annál kevésbé tűnik meglepőnek, ha megvizsgáljuk Daalder múltját, illetve jelenét, amelyek ezer szállal kötődnek, ahhoz a(z) – elsősorban Soros György által fémjelzett – pénzügyi-háttérhatalmi körhöz, amelynek elsőrendű gazdasági érdeke a háború elhúzódása, e célért pedig bármely eszközt hajlandók bevetni.

Daalder ezer szállal kötődik a Soros-hálózathoz

Daalder korábban a nemzetközi Soros-hálózat egyik kiemelt entitásánál, a GLOBSEC-nél „teljesített szolgálatot”, amelyet a Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations – OSF) 2016 és 2022 között minimum félmillió dollárt meghaladó mértékben támogatott közvetlenül. A magyar baloldal szereplői közül – mások mellett – Bajnai Gordont is a soraiban tudó közép-európai NGO-ról köztudott tény, hogy a mielőbbi béke megteremtése helyett, kizárólag Ukrajna felfegyverzésében és győzelmében látja a kelet-európai konfliktus megoldását.

De a volt NATO-nagykövet vezető munkatársa volt annak a Brookings Institutionnak is, amelyet az OSF 2016 és 2022 között közel 2,3 millió dollárral finanszírozott.

Daalder jelenleg is több fronton vállal szerepet az amerikai pénzemberhez köthető nemzetközi baloldali-hálózat tevékenységében. Ő vezeti a Chicago Council on Global Affairs nevű szervezetet, amelynek rendezvényein Soros is rendszeresen képviseltette magát. Tagja az OSF által pénzelt Council on Foreign Relationsnek, illetve a Foreign Policy forAmerica tanácsadó testületének. Emellett aktívan részt vesz a Soros-alapítvány partnerségével működő, az amerikai spekulánsnak rendszeresen megszólalási lehetőséget biztosító Világgazdasági Fórum (World Economic Forum –WEF) munkájában is.

Utóbbi szervezet 2022 májusában Daalder közreműködésével kereste „a globális stabilitás és béke előmozdításának módjait” az ukrajnai háború kontextusában.

A korábbi Clinton-tanácsadó ennek kapcsán akkor úgy nyilatkozott, hogy „legfontosabb prioritásunknak annak kell lennie, hogy Moszkva megbukjon a szomszédos országra vonatkozó gonosz terveiben”.

A fiatalok – fiatal felnőttek háborúba (gyakorlatilag vágóhídra) vezénylése ekkor még nem merült fel Daalder lehetséges „béketeremtő megoldási javaslatai” között, de úgy néz ki, ami késik, nem múlik.

Az Egyesült Államok rendszeresen „ágyútölteléknek” használja a fiatalokat

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a volt NATO-nagykövet javaslata az Egyesült Államok viszonyai között egyáltalán nem tekinthető „nóvumnak”, ugyanis az USA előszeretettel alkalmazza a fiatalokat, ha háborús konfliktusokról van szó – olvasható az elemzésben.

A Statista Research Department idén július 5-én publikált adatai alapján 2022-ben az USA fegyveres erőinek aktív szolgálatot teljesítő állománya 1 304 895 fő volt, amelyből 567 025 fő volt 25 év alatti. Összességében pedig a fegyveres erők aktív szolgálatot teljesítőinek közel kétharmada még nem töltötte be a 31. életévét.

Ha mindemellett megvizsgáljuk az USA részvételével zajló korábbi fegyveres konfliktusokat, akkor szintén hasonló tendencia figyelhető meg.

A vietnámi háború vonatkozásában például, bár a demokrata Lyndon B. Johnson az elnökjelölti kampány során megígérte, hogy „nem fogunk amerikai fiúkat 9 vagy 10 000 mérföldre küldeni otthonról, hogy megtegyék azt, amit az ázsiai fiúknak maguknak kellene megtenniük”, később mégis növelte az amerikai katonai jelenlétet a térségben. Ennek egyik lépése volt, hogy csak 1965-ben 230 991 fiatalt hívott be az amerikai hadsereg, míg a következő négy évben átlagosan további évi 300 000 fiatal férfi került besorozásra az illetékes szervek által, köztük a háborúban elhunyt több mint 58 ezer amerikai katona jelentős része.

A statisztikák szerint a Vietnámban szolgálatot teljesítő gyalogosok átlagéletkora – feltételezve, hogy a bevetés közben elesettek pontosan reprezentálják a korcsoportokat – 22 év volt. Eközben a konfliktusban elesett amerikai katonák átlagéletkora mindössze 23,11 évre tehető. A több mint 58 ezer harctéren életét vesztett amerikai katonából pedig 11 465-en még a 20. életévüket sem töltötték be.

Hasonlóak az arányok az iraki, valamint az afganisztáni háborúk tekintetében is. Előbbi konfliktus során az elesett amerikai katonák közel egyharmada 18 és 21 év közötti volt. Míg az afganisztáni háborúban 2019-ben – vagyis két évvel a kivonulás előtt – 15 364 fő 18. életévében járó amerikai sorkatona teljesített aktív szolgálatot. Közülük 1052-en csak a háború kirobbanásának közvetlen okának számító 2001. szeptember 11-i terrortámadások után születtek, 725-en pedig még a 18. életévüket sem töltötték be.

Daalder mostani kijelentése ugyanakkor nem csupán az amerikai, hanem valamennyi NATO-tagország fiataljaira egyaránt vonatkoznak. Mindeközben pedig a Soros-hálózathoz való személyes viszonyát, valamint az általa reprezentált szervezetek orosz–ukrán konfliktussal kapcsolatos álláspontját tekintve egyértelműen kijelenthető, hogy kizárólag a háború elhúzódásában érdekelt, azon nyerészkedő pénzhatalmi körök igényeinek kielégítését szolgálja.

Ezek azok a csoportok, amelyek napról napra jelentős haszonra tesznek szert azáltal, hogy a helyzet megoldása, a háború lezárása nem a tárgyalóasztal mellett zajlik, hanem a vérrel és tragédiák ezreivel, tízezreivel, százezreivel átitatott frontokon. Elég csak a Soroshoz köthető Dragon Capital katonai kötvényekkel történő nyerészkedésére, az amerikai spekuláns energetikai cégekben szerzett részvényei révén előálló egymilliárd dolláros profitjára vagy a fegyvergyártásból származó óriási gazdasági haszonra gondolni.

Voltaképpen e célok a valódi mozgatórugói azoknak a törekvéseknek, amelyek mentén, bűntudat nélkül képesek lennének 18, 20 és 21 éves európai és amerikai fiatalokat egy nyilvánvalóan halálos veszedelembe elküldve, lelkiismeret-furdalás nélkül feláldozni – írja a Tűzfalcsoport elemzése.

Borítókép: Az ukrán hadsereg által közreadott felvétel egy orosz tüzérségi támadásban megrongálódott lakóház faláról a Donyeck megyei Csasziv Jarban 2024. június 25-én (Fotó: MTI/EPA/Ukrán hadsereg)