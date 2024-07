Elegük van a spanyoloknak, belefulladnak a tömegturizmusba + videók

Már Dél-Spanyolországban sem látják szívesen a turistákat. A Baleár- és a Kanári-szigetek után most Málaga és Cádiz városában tüntettek az emberek a nyaralók okozta túlzsúfoltság miatt. A „Málaga nem eladó” szlogen alatt megtartott demonstráción körülbelül 15 ezren vettek részt és követelték a kormánytól a tisztességes lakhatáshoz való jog védelmét, ezzel együtt pedig elutasították az elmúlt években különösen fellendült tömegturisztikai modellt.

El sábado, miles de personas se congregaron en las ciudades andaluzas de Málaga y Cádiz en# España para protestar contra el turismo masivo, responsabilizándolo de la escasez de viviendas asequibles para los residentes.

A jelenlévők transzparenseiken azt a kérdést feszegették, hogy mit akar a spanyol állam egész pontosan: turizmust vagy normális életet? Illetve azt is kérdezték, hogy miért változtatja a kormány vidámparrká a teljes várost azzal, hogy korlátlanul engedi be a turistákat. Azt is kiemelték, Málaga nem arra lett teremtve, hogy a helybelieknek a túlélésért kelljen küzdeniük a tömegturizmus hatásai miatt.

Június közepéig Málagában több mint 12 ezer turisztikai célú otthon szerepelt az andalúz kormány nyilvántartásában. Az olyan népszerű, központi területeken, mint például a Plaza de La Merced, az otthonok 70 százalékát a turizmust szolgálja. Cádizban eközben mintegy háromezer ember részvételével tartottak hasonló megmozdulást, ahol a helybeliek a következőt üzenték a turistáknak:

Nem vagyunk az emléktárgyaitok, sem a játékaitok.

A tüntetést szervező Cádiz ellenáll nevű platform idegenforgalmi adó bevezetését és az olyan speciális adók emelését követelte a turisztikai célra használt ingatlanok esetében, amelyek segítségével javítani lehet a közszolgáltatásokat és mérsékelni a tömegturizmus okozta negatív hatásokat.

🪧 La manifestación de Cádiz Resiste contra el turismo masivo ya recorre las calles del centro histórico de la ciudad.



Arturo Bernal regionális turisztikai miniszter azt nyilatkozta, hogy az andalúz kormány elkötelezett amellett, hogy a turizmust társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból is fenntartható tevékenységgé tegye a régióban. A demonstrációkkal kapcsolatban viszont úgy fogalmazott: nincs értelme céltáblává tenni Spanyolország legfontosabb bevételi forrását. Arra igyekezett felhívni a tüntetők figyelmét, hogy a nemzetközi sajtóban már így is nagy visszhangja van a tiltakozásoknak, ami visszavetheti az idén a legfontosabb külföldi piacokról érkezők utazási kedvét. Bernal kiemelte azt is, hogy minden andalúz családnak van legalább egy alkalmazottja a vendéglátóiparban, ezért nem tanácsos túlzásba vinni a tiltakozást.

A spanyolok problémája az, hogy az albérletpiac az elmúlt néhány évben radikálisan megváltozott. A hosszú távra bérelhető ingatlanok többsége eltűnt, a lakástulajdonosok nagy része inkább turisztikai célra használja a lakását a nagyobb bevételi lehetőségek miatt. Ennek következtében viszont az árak rendkívül magasra ugrottak, ráadásul rengeteg család nem tud stabil otthont találni magának, legfeljebb tíz hónapra kötnek velük szerződést, majd a nyári csúcsszezonra ki kell költözniük a lakásukból.

Az egyre nehezebb körülmények miatt néhány héttel ezelőtt már Barcelonában, a Baleár-szigeteken, a Kanári-szigeteken, Baszkföldön és Kantábriában is tüntettek a spanyolok a tisztességes lakhatási jog visszaszerzése érdekében.

Barcelona önkormányzata a közelmúltban jelentette be, hogy a helyiek kétségbeesését látva hajlandó radikális lépést tenni és 2029-ig megszünteti az összes turisztikai célú ingatlant a városban úgy, hogy nem ad ki új engedélyeket, a meglévőket pedig nem hosszabbítja meg.