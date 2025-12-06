Öngyilkosságra készülhet az eltűnt fiatal férfi – segítsen megtalálni

Huszár Norbert pénteken 15:40-kor Pusztavámon felszállt a Székesfehérvárra tartó autóbuszra. Családja akkor látta utoljára. A 30 éves férfi mielőtt eltűnt, egy búcsúlevelet hagyott hátra, ami arra enged következtetni, hogy öngyilkosságra készülhet – írja az Origo.

Huszár Norbert pénteken búcsúlevelet írt, majd eltűnt pusztavámi otthonából

Fotó: illusztráció/Pexels.com

Családja értesítette a rendőrséget, akik felvették az eltűnt személyek listájára és kiadták a körözést.

Nehéz gyermekkora volt az eltűnt férfinak

Norbert testvére elmondta, hogy a férfira a munkája miatti kimerültség mellett régóta feldolgozatlan sérelmek is nehezedtek. A búcsúlevél, amit hátrahagyott, arra enged következtetni, hogy akár öngyilkosságra is készülhet. Hozzátette:

​Nehéz gyermekkora volt, én neveltem 12 éves kora óta. Hat éve külön élt, saját házat vett, voltak tervei, azonban egy régi szerelmi csalódást nem tudott feldolgozni.

Eltűnése napján a 30 éves, magas, vékony testalkatú Huszár Norbert fekete farmernadrágot és hosszított, sötétkék orkánkabátot viselt. A család és a rendőrség is azt kéri, ha bárki látta vagy tud a hollétéről, azonnal hívja a 112-t.

A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy néhány napja öngyilkosságot követett el a Tokaj-Hegyalja Egyetem Mezőgazdasági Technikumának tizedik osztályos tanulója.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06 80 820 111 telefonszámot!

Borítókép: Huszár Norbert (Forrás: Police.hu)