Ezért retteg Brüsszel a Patriótáktól

Ebben nekünk, a Fidesznek és jómagamnak is fontos szerepe volt. A frakció tagja Franciaország, Magyarország, Ausztria, Csehország és Hollandia legerősebb pártja, de sikeres pártok csatlakoztak hozzánk Olaszországból, Spanyolországból és Portugáliából is. A magyar, a holland, illetve az olasz tagpárt kormányzati szerepben van a saját országában. Cseh tagpártunk Csehország gazdasági szempontból legsikeresebb kormányát vezette, s jó eséllyel újra kormányzásra készülhet. Az FPÖ vezeti a közvélemény-kutatásokat az őszi parlamenti választás előtt Ausztriában. A pártjaink tehát nemcsak erősek, hanem nagy politikai tapasztalatuk is van