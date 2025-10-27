Igazi őszi, borongós napra számíthatunk

Hétfőn a pára- és ködfoltok napközben feloszlanak. A felhőzet – legkésőbb a déli tájakon is – szakadozik, csökken, ám északnyugat, észak felől ismételten felhősödés kezdődik: északon már délelőtt, délebbre inkább a nap második felében növekszik meg újra a felhőzet. Gyenge, szemerkélő eső kora délelőttig néhol még előfordulhat, majd délutántól szórványosan várható eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható. Késő estére 5 és 11 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet Zrt.

Kedden napközben a változó felhőzet mellett az ország északi felén kevesebb, másutt több napsütés várható, már csak futó zápor lehet. Az északnyugati, nyugati szelet a délnyugati tájak kivételével sokfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések. Estére veszít erejéből a szél. A maximum 11 és 17 fok között alakul.