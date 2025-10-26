Újra kellett éleszteni a világbajnokot a nagy baleset után, társa életéért órákig küzdöttek

Hatalmas baleset rázta meg vasárnap reggel a sportvilágot. A Moto3-as Malajziai Nagydíj felvezető körben a Noah Dettwiler a pálya bal oldalán araszolt, amikor Rueda nagy sebességgel megérkezett mögé, de későn észlelte, hogy előtte van a svájci, így összeütköztek. Az eset után mindkettőjüket mentővel kellett a pálya klinikájára szállítani, majd helikopterrel egy Kuala Lumpur-i kórházba vitték őket. Noah Dettwiler édesapja elmondása szerint az orvosok órákig küzdöttek fia életéért Sepangban.

Az orvosok órákig küzdöttek Noah Dettwiler életéért, miután a svájci versenyző a már világbajnok José Ruedával ütközött a Malajziai Nagydíjon. Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

Dettwiler állapotáról a svájci Blicken is beszámolt. A lap információi szerint a Cip Green Power pilótája nagyon sok vért veszített a súlyos baleset után, és a szíve is többször megállt. Az ütközésben a tüdeje és a lépe is megsérült, emellett nyílt lábtörést szenvedett. A Blicken megszólaltatta a Moto3-as versenyző édesapját is, aki röviden elmondta az újságnak, hogy az orvosok a fia életéért küzdöttek.

A szervezők szerint a másik versenyző, Rueda eszméleténél volt, amikor bevitték a kórházba, de valószínűleg eltört a keze és számos zúzódása volt. A világbajnokság orvosigazgatója, Ángel Charte később átadta a spanyol Diario AS című sportlapnak mindkét versenyző orvosi jelentését.

Dettwiler esetében a diagnózis súlyos fejsérülés, súlyos mellkasi és hasi trauma, léprepedés, valamint nyílt sípcsont- és szárkapocscsonttörés. Már a pályán intubálták és újraélesztették. Bár nincs életveszélyben, állapota aggasztó, és a klinikán azonnal meg kellett műteni – írta az MTI.

Ruedát szintén újra kellett éleszteni, és ugyancsak operációra van szüksége. Az ő esetében enyhe fej- és mellkasi traumát, valamint kéztörést állapítottak meg.

A helyszínen Dr. Ángel Charte, a MotoGP sürgősségi orvosi csapatának vezetője irányította a mentést – gyakorlatilag az ő kezében volt mindkét motoros élete. Az orvosi csapat villámgyors beavatkozása tette lehetővé, hogy a versenyzőket időben stabilizálják.

Az első orvosi jelentések egyelőre biztatóak: a súlyosnak tűnő trauma ellenére mindketten teljesen felépülhetnek. José Antonio Rueda viszont csak a kórházból ünnepelheti meg világbajnoki címét.