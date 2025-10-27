munkaerőpiacórabérbéremelésfizikai dolgozó

Ennyit nőtt a fizikai dolgozók bére – mutatjuk régiónként

A harmadik negyedévben 2260 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére egy friss kutatás szerint. Ez 8,1 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában tapasztalt 2091 forintos értéket. A felsőbb bérkategóriákban ettől kissé elmaradó mértékben emelkedtek a bérek ebben az időszakban: 2024 harmadik negyedévéhez képest 6,9 százalékos bérnövekedés történt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 8:21
A fizikai dolgozók bruttó órabére 8 százalékot emelkedett. Fotó: Kurucz Árpád
A harmadik negyedévben 2260 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a Trenkwalder közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó elemzése szerint. Ez 8,1 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában tapasztalt 2091 forintos értéket – közölte a munkaerő-közvetítő cég. 

órabér
A bruttó órabér 8 százalékkal emelkedett a fizikai dolgozók esetében. /Fotó: Shutterstock

– Immár fél éve gyakorlatilag azonos szinten áll a kékgalléros átlagórabér, ami azt mutatja, hogy az előző évekhez képest idén eddig kevesebb foglalkoztató hajtott végre évközi béremelést. Ugyanakkor éves szinten továbbra is nyolc százalék feletti a bérnövekedés üteme, ami a jelenlegi inflációs környezetben három-négyszázalékos reálbér-növekedést jelent ebben a foglalkoztatási körben – mondta Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója. Kiemelte: bár a korábbi, két számjegyű béremeléshez szokott munkavállalók jelentős része a mostaninál intenzívebb emelést várna el, erre csak a későbbiekben látszik reális lehetőség. Egyes csoportok nettó munkabére ennek ellenére a kedvező adóváltozások miatt az átlag felett növekedhet: 

  • júliustól emelkedett a családi adókedvezmény mértéke, 
  • a negyedik negyedévtől pedig a három-, 
  • majd jövőre fokozatosan a kétgyermekes anyák szja-mentessége is felfelé korrigálja a fizetések összegét.

 

Hogyan alakul régiónként az órabér? 

A földrajzi területek szerint lebontott statisztikák azt mutatják, hogy immár nincsen olyan országrész, ahol a fizikai átlagórabér jelentősen elmaradna a 2000 forintos szinttől. 

Jelenleg három olyan régió van, ahol ez az érték 1950 és kétezer forint között mozog: 

  • Észak-Magyarország, 
  • Észak-Alföld, 
  • Dél-Dunántúl. 

A többi régióban jellemzően 2200–2300 forint között alakul ez az érték. 

Háromezer forint felett: 

  • Budapest
  • Közép-Magyarország, amely minden eddiginél jobban kiugrik a hazai mezőnyből: itt az órabérek átlagos nagysága immár közelíti a 3100 forintos szintet is.

 

Hogy alakul a vezetők bére?

A Moore Hungary ezzel egy időben több mint hatvan nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó közel ötszáz középvezetőnek a béradatait vizsgálta meg. A nyolcszázezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak esetében a béremelkedés mértéke 2025 harmadik negyedévében átlagosan 6,9 százalék volt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. – A szellemi középvezetők körében tapasztalt béremelkedés elmarad az átlagtól, ebben a szegmensben hét százalék alatti bérnövekedést tudtunk kimutatni. Bár ez is néhány százalékkal növelte a bérek vásárlóerejét, kérdés, hogy a visszafogott béremelések mellett a cégek hosszabb távon mennyire lesznek képes megtartani a munkaerőt – magyarázta Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere. – Egyelőre ugyanakkor nem tapasztalunk jelentősebb fluktuációt ezen a területen, a kilépési ráta az elmúlt negyedévben három százalék alatt maradt. A kivárás oka, hogy a jelenlegi piaci környezetben a középvezetői szegmensben is nehezebb munkahelyet váltani. Az országos szinten már több mint hatvanezer főt foglalkoztató üzleti szolgáltatóközpontok (BSC-k) középvezetői esetében a béremelések átlagos mértéke 7,6 százalékos volt az elmúlt 12 hónap során a Moore Hungary adatai szerint. Itt is visszaesett a fluktuáció: a kilépési forgalom nagysága mindössze 1,7 százalékos volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

