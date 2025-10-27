NAVgolgota piacpénzügyőrcigaretta

Óriási fogás a Golgota téri piacon: húszmilliós illegális dohányt találtak a NAV-osok

Több mint húszmillió forint értékű illegális dohányterméket foglaltak le a budapesti Golgota téri piacon a pénzügyőrök.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 27. 8:42
Hatalmas NAV-fogás Budapesten Forrás: Illusztráció/Nemzeti Adó- és Vámhivatal/Facebook
A pénzügyőrök több mint húszmillió forint értékű illegális dohányterméket foglaltak le a fővárosi Golgota téri piacon egy parkoló autóból és egy raktárból – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel. 

Elképesztő mennyiségű csempészdohányt foglaltak le. Illusztráció. Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Facebook-oldala

A közlemény szerint a VIII. kerületi tér piaci parkolójában járőröző pénzügyőrök egy magára hagyott gépjárműben – amelyet már kivontak a forgalomból – 1,3 millió forint értékű „árut” találtak. 

A piac egyik nyitott raktárhelyiségében pedig

8600 doboz különféle márkájú cigarettát, 32 kilogramm vágott fogyasztási dohányt és több száz e-cigarettát találtak, amelyek összértéke több mint húszmillió forint volt.

A NAV mindkét ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indított eljárást – áll a közleményben.

Borítókép: Hatalmas fogás Budapesten. Illusztráció ( Forrás: Facebook/Nemzeti Adó- és Vámhivatal)


