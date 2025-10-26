Magyar Közút Útinformm2 autóútmenetidő

Vezessenek óvatosan: burkolatfelújítás miatt forgalomkorlátozás várható az M2-es autóúton

Vác térségében a felújítás több ütemben, helyenként sávzárás mellett zajlik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 19:27
Illusztráció Fotó: Alex Stemmer Forrás: Shutterstock
Szakaszos burkolatfelújítás kezdődik hétfő éjszakától az M2-es autóúton, Vác térségében, a felújítás több ütemben, helyenként sávzárás mellett zajlik – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasárnap.

POV view of car driving on road of highway at night in Spain. Drive on an empty road in the dark evening. A car drives on a freeway. Asphalt with white line at new road.
Fotó: REC Stock Footage/Shutterstock

A tájékoztatás szerint a várhatóan december közepéig tartó munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet. A térségben sebességkorlátozásra, az M2-es autóúton menetidő-növekedésre számíthatnak a közlekedők.

A munkák első ütemében, hétfő éjszakától várhatóan szerda estig az M2-es autóút 12-es főúti csomópont és a kosdi csomópont közötti szakaszán, a 12-es főút környezetében szakaszosan lezárnak egy-egy forgalmi sávot. A korlátozás ideje alatt a lezárt szakaszokon jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom 

– ismertették.

A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek.

A javítási munkák idején hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódni a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Útinform szolgálatánál,  de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használni, hogy az optimális útvonalat megtervezhessék.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

