Saját szövetségesei buktatják meg a szocialista spanyol kormány politikáját + videó

A katalánok az ülést követően világosan tájékoztatták a kormányfőt elvárásaikról. Közölték, hogy bár a bevándorlási törvény módosítását továbbra sem fogják támogatni, a költségvetési tervezet elfogadásához szükséges igen szavazatnak ára van. Mégpedig az, hogy a szocialisták lemondanak Katalónia kormányzásáról és a májusi előre hozott választásokon győztes jelöltjük, Salvador Illa helyett hagyják, hogy a Junts második helyen végzett vezetője, Carles Puigdemont legyen újra a régió elnöke.

🗣️ Sense els recursos necessaris, el sistema no funciona.



❌ Aprovar aquesta llei és enganyar-nos.



Els donarà molts titulars populistes, però no arreglarà el problema.



🎥 Portaveu @miriamnoguerasM pic.twitter.com/7fpO53lycN — Junts per Catalunya Congrés i Senat (@JuntsxCatMadrid) July 23, 2024

Puigdemont 2016 és 2017 között vezette a régiót, majd egyoldalúan és alkotmányellenesen kikiáltotta annak elszakadását is Spanyolországtól, ami miatt mostanáig Belgiumban bujkált a hatóságok elől. Idén azonban amnesztiát kap a szocialista spanyol kormánytól, így büntetlenül visszatérhet Katalóniába.

Hogy mi lesz Pedro Sánchez válasza az immár sokadik zsarolásra, egyelőre nem tudni. Annyi biztos, hogy szerdán Katalóniába utazik, hogy a másik szeparatista párttal, a republikánus ERC-vel tárgyaljon Salvador Illa beiktatásáról.

A bevándorlási törvény megújítása kapcsán pedig most azt mérlegelik, hogy királyi rendelettel hagyják jóvá, így azonnal hatályba léphetne és meg is kezdhetnék a kiskorú migránsok áthelyezését más régiókba. A kormány eddig el akarta kerülni ezt a drasztikus lépést, mivel a rendeletet végül így is jóvá kell majd hagyatni a parlamenttel, viszont ha ez nem sikerül, az komoly jogi bizonytalanságba sodorhatja az érintett afrikai gyerekeket.

Borítókép: Carles Puigdemont volt katalán elnök és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök barátsága már nem tart sokáig (Fotó: AFP/Kenzo Tribouillard)