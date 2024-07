Trócsányi László: Európa nagyon komoly bajban van

– Második uniós elnökségünket kezdtük. 2011-ben az év eső felében töltöttük be az EU elnökségét, hozzá kell tennem, hogy már akkor is nagy fanyalgással fogadták Magyarország elnökségét a nyugati sajtóban – mondta Trócsányi László jogtudós, a Károli Gáspár Rerformátus Egyetem rektora, a Magyar Jogászegylet elnöke a Protestáns Újságírók Szövetsége (PRUSZ) Hova tovább? Elmélkedések Európáról címmel rendezett júliusi klubestjén. Trócsány László a most megjelent Hova tovább? Elmélkedések Európáról címmel megjelent könyvében már előre látta az európai politikai folyamatokat. A jobboldali fordulatot és a franciaországi politikai helyzetet is megjósolta.

Trócsányi László a klubesten arról beszélt, hogy alapvetően a sajtó dönti el, hogy egy elnökség jó vagy nem jó, s a támadásokat a magyar média is átvette.

A mostani támadást azonban még az akkorinál is súlyosabbnak ítélem meg

– mondta Trócsányi László. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magyar közigazgatás rendkívül jól felkészült, a folyamatban lévő ügyeket át tudja venni és a politikai színtéren is helyt fogunk állni. – Ne legyenek azonban kétségeink afelől, hogy a támadások folytatódnak – mondta, hozzátéve: az Európai Unió is más volt 2011-ben, mint most. Ma például sokkal problémásabb ügyek vannak az európai asztalon, mint annak idején.

A mélyben azonban valami mozgolódik, ami nagyon nyugtalanítja azokat, akik a felszínen mozgolódnak – magyarázta az uniós választások, illetve a hierarchikus hatalmi berendezkedés után kialakult helyzetre utalva. A nemzeti parlamentek például állandó összeütközésbe kerülhetnek a központi akarattal.

Európa nagyon komoly bajban van

– fogalmazott. A gazdaság Európában a „béka feneke alatt” van, az emberek elégedetlenek. Franciaországban például az emberek rosszabbul élnek, mint tíz éve, ami elégedetlenséget szül a társadalomban. Nyugat-Európában a középosztály is elégedetlen. Az emberek nem érzik biztonságban magukat, például a bevándorlásból adódó veszélyek miatt. A tradicionális politikai pártok – amelyek többször nagykoalíciót is alkottak, és egymást támogatták – most nehéz helyzetben vannak, mert magyarázkodniuk kell, mi az oka annak, hogy az emberek rosszabbul élnek, mint öt vagy tíz évvel ezelőtt.

Amikor kifosztják a Champs-Élysées vitrinjeit, és 14-15 éves gyerekek randalíroznak az utcán, akkor az emberek nem érzik biztonságban magukat

– hívta fel a figyelmet Trócsányi, hozzátéve: ilyenkor a politikusokra mutogatnak. Vannak azonban olyan politikusok, akik azt mondják: álljunk meg, mert rendre van szükség. – Egy rendszer átalakítása nem egyszerű, gyors változásra, csodára tehát nem lehet számítani, de ötéves távlatban már van remény erre – vélekedett Trócsányi László.

Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, a Magyar Jogász Egylet elnöke (Fotó: Kurucz Árpád)