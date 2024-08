Kiszöktették Spanyolországból a volt katalán elnököt

Másodjára is gond nélkül kivitték Spanyolországból Carles Puigdemont-t. A volt katalán elnök, aki 2017-ben alkotmányellenesen kikiáltotta Katalónia függetlenségét, hét év bujkálás után csütörtökön hazaugrott Barcelonába egy pár perces színpadi előadásra, majd újra megszökött a hatóságok elől. Utóbbiak ráadásul közre is működtek az eltüntetésében, annak ellenére, hogy a törvények értelmében le kellett volna tartóztatniuk.

🎥 President @KRLS Puigdemont: "No sé quan ens tornarem a veure. Però quan ens tornem a veure que podem cridar tots junts el crit amb què jo ara acabaré: Visca Catalunya lliure." pic.twitter.com/kaC3k9atT5 — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) August 8, 2024

Puigdemont néhány hete hivatalosan amnesztiát kapott a központi szocialista (PSOE) kormánytól, de az ügyében eljáró bíró szerint olyan bűncselekményeket is elkövetett, például hűtlen kezelést, amik miatt nem kaphatja meg a kegyelmi intézkedést, ezért nem hajlandó visszavonni az ellene kiadott elfogatóparancsot.

Utóbbi azt jelenti, hogy a rendőrségnek azonnal le kellett volna tartóztatnia, amint betette a lábát Spanyolországba. Ehelyett Puigdemont csütörtök reggel anélkül vonult át Barcelona belvárosán az őt éltető, több mint háromezer fős tömeggel, hogy bárki az útját állta volna.

Ezt követően színpadra lépett, ahol elmondta, hogy fogalma sincs, mikor találkozhat újra, ugyanígy azokkal, akik hozzá hasonlóan hisznek Katalónia függetlenségében, majd hozzáfűzte, hogy céljai semmit sem változtak, és továbbra is azon fog dolgozni, hogy elszakítsa a régiót Spanyolországtól.

Puigdemont ezután lejött a színpadról és elindult a katalán parlament felé, hogy részt vegyen a szocialista (PSC) Salvador Illa regionális elnöki beiktatásáról szóló vitán, de menet közben hirtelen eltűnt a kamerák kereszttüzéből.

A rendőrség csak azután adott utasítást arra, hogy keressék meg, majd rövid hajtóvadászat után befejezték felkutatását.

Ügyvédje péntek reggel egy rádióinterjúban jelentette be, hogy

védence sikeresen átlépte a spanyol határt és egyelőre nem tér vissza Katalóniába, hanem megvárja, amíg tisztázódik az ő érdekében megalkotott amnesztiatörvény körüli zűrzavar.

Hozzátette, hogy csütörtökön minden pontosan úgy történt, ahogy azt Puigdemont eltervezte, és a szeparatista vezetőnek esze ágában sem volt, hogy feladja magát, mivel harcolni jött, nem börtönben ülni. Gonzalo Boye elmondta azt is, hogy Puigdemont hamarosan ismét kamerák elé áll, hogy beszédet mondjon szimpatizánsainak.

📌EN DIRECTE - ON ÉS CARLES PUIGDEMONT?



➡️Gonzalo Boye (@boye_g), advocat de l'expresident, explica tots els detalls sobre el retorn i la desaparició de Puigdemont



👉https://t.co/RCv7AZx3FO pic.twitter.com/6ug8rZcKxl — El món a RAC1 (@elmonarac1) August 9, 2024

A volt elnök pártja, a Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) főtitkára, Jordi Turull ehhez hozzátette azt is, hogy vezetőjük ismét a belgiumi Waterloot vette célba, ahova az elmúlt hét évben száműzte magát. Majd elmondta azt is, hogy Puigdemont már azelőtt Barcelonában volt, hogy szerda délután bejelentette látogatását.

Az abszurd események miatt csütörtökön őrizetbe vették a katalán rendőrség, a Mossos két ügynökét, valamint egy egy tűzoltót, akiket azzal gyanúsítanak, hogy segítettek Puigdemont-nak a szökésben.

Pablo Llarena bíró azonnali jelentést kért mind a Mossostól, mind a belügyminisztériumtól arról, hogy mi is áll egész pontosan a szeparatista politikus újabb szökése mögött, miért nem történt meg a letartóztatása, és egyáltalán melyik testületnek kellett volna akcióba lépnie.

A Puigdemont-nak amnesztiát adó szocialisták tegnap síri csendben nézték végig az eseményeket, majd az elnökségi minisztert, Felix Bolanost állították ki a kamerák elé péntek reggel, aki mindössze annyit közölt, hogy a rendőrségi akcióért a katalán rendőrség felelt, őket kell kérdőre vonni. Utóbbiak annyit közöltek, hogy elemezniük kell a történteket és ennek érdekében belső vizsgálatot indítanak.

ÚLTIMA HORA 🔴



El Gobierno responsabiliza a los Mossos del operativo fallido para detener a Puigdemont https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/QTkQzd3t3Q — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 9, 2024

A jobboldali Néppárt (PP) és Vox közben Pedro Sánchez miniszterelnököt teszi felelőssé azért a zűrzavarért, ami a spanyol igazságszolgáltatási rendszerben kialakult, és azért is, hogy Puigdemont gond nélkül ki tudott menni az országból. Alberto Núnez Feijóo, a Néppárt vezetője az X-en azt írta:

„Ami tegnap történt, az minősíthetetlen és nem maradhat büntetlenül. Kérem Sánchez azonnali megjelenését a spanyol állampolgárok előtt, valamint Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter és Margarita Robles védelmi miniszter azonnali elbocsátását a rendőrség és a hírszerzés hanyagsága miatt. Ezzel a bohózattal a háta mögött a kormány nem folytathatja a nyaralást a spanyolokon nevetve.”

Lo de ayer es incalificable y no puede quedar impune.



Solicito la comparecencia urgente de Sánchez y el cese fulminante de Marlaska y Robles por la negligencia del operativo policial y CNI.



Ante esta farsa, el Gobierno no puede seguir de vacaciones riéndose de los españoles. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 9, 2024

Dolors Montserrat, a párt EP-képviselője szerint „Puigdemont legfőbb szövetségese a kormánypalotában alszik”, utalva ezzel arra, hogy Pedro Sánchez kormányfőnek kulcsszerepe van abban, hogy a szeparatista politikust nem tartóztatták le.

El PP pedirá la comparecencia de Sánchez en el Congreso y exige el cese inmediato del ministro Marlaska y de la ministra Robles tras la nueva fuga de Puigdemont: "El mejor aliado de Puigdemont duerme en La Moncloa" https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/J1rXG4gWkI — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 9, 2024

Hasonlóan vélekednek a jobboldali regionális vezetők is, akik egyöntetűen úgy gondolják, hogy Puigdemont azért nem lett letartóztatva, mert Pedro Sánchez kormánya tavaly ősz óta ki van szolgáltatva pártjának, a Junts per Catalunyának, nélkülük ugyanis nincs meg a parlamenti többsége és nem tud törvényeket hozni.

Santiago Abascal, a Vox vezetője kemény szavakat fogalmazott meg Sánchezzel szemben az X-en:

Úgy viselkedik, mint egy nyomorult. Ő a felelős a jogállamiság lerombolásáért és a bűnözők elvadulásáért.

‼ #URGENTE



➡ @Santi_ABASCAL culpa a Pedro Sánchez de la impunidad de Puigdemont:



"Actúa como un miserable y es responsable de la destrucción del Estado de derecho y de que los criminales campen a sus anchas". pic.twitter.com/XhUQyYvdie — VOX 🇪🇸 (@vox_es) August 8, 2024

A Vox-vezér ezzel arra utalt, hogy Sánchez tavaly óta gyakorlatilag több alkotmányellenes és jogállamiságot sértő kedvezményt – például az amnesztiatörvényt – adott a baszk és katalán nacionalistáknak csak azért, meg megőrizze saját hatalmát.

Abascal közölte, hogy pártja már csütörtökön feljelentett mindenkit, akinek köze lehet Puigdemont szökéséhez.

Csütörtökön egyébként sikeresen beiktatták Katalónia elnökeként a szocialista Salvador Illát, aki Sánchez közreműködése mellett szintén úgy szerezte meg a regionális parlament többségének támogatását, hogy egy szélsőséges engedménnyel – teljes pénzügyi önállóság Katalóniának – megvásárolta a republikánusok (ERC) igen szavazatát.

