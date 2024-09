A NATO-ra jelent veszélyt, hogy az orosz szakemberek kezébe jutnak az ukrán F–16-osok roncsai

Brandon J. Weichert, a Kongresszus korábbi munkatársa és geopolitikai elemzője a The National Interest hasábjain arról ír, hogy az vélhetően kevés lesz, hogy Ukrajna kapott néhány régi F–16-os vadászgépet.

Az ukrán pilóták korlátozott kiképzése ezeken a fejlett repülőgépeken, valamint az ígért kevés számú repülőgép megkérdőjelezi hatékonyságukat. Elegendő légi fedezet hiányában pedig az M1 Abrams harckocsik bevetése sem lehet sikeres. Az F–16-osok is ugyanerre a sorsra juthatnak, folytatja a szakértő, s felhívja a figyelmet Oroszország elsöprő légi jelenlétére és Ukrajna tapasztalatainak hiányára ezekkel a repülőgépekkel.

Az Ukrajna által átvett első General Dynamics F–16 Fighting Falconokat az Ukrán Légierő Napi rendezvényén mutatták be (Fotó: Anadolu/AFP/Ukrán elnökség)

Annak a valószínűsége, hogy egy maroknyi elöregedő F–16-os, jelentős különbséget hoz a Kelet-Ukrajnában és a Krím félszigeten elterülő orosz inváziós erőkkel szemben, nevetséges, tette hozzá.

Csakúgy, mint a korábbi tankokat, az F–16-osokat is szisztematikusan megsemmisítik. Az ukrán katonaság sajnos nincs megfelelően kiképezve az amerikai F–16-osokkal való harci repülésre. Ezenkívül az ukrán stratégák valószínűleg nem fogják tudni, hogyan használják őket hatékonyan

– húzta alá.

Ukrajnának hiányozni fognak az alapvető ismereteik e gépek üzemeltetéséhez, ami problémás lesz, ha mindegyiket lelövik – és így lesz, tette hozzá. Az is nagy probléma, hogy az ukrán pilóták nem kapják meg a szokásos hároméves kiképzési időszakot az F–16-oson.

M1A2 Abrams tankokkal gyakorlatoznak a lengyelországi Nowa Deba városában, 2023. április 12-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak)

Ukrajna ráadásul a kapott vadászgépeket a harckocsik légi fedezékeként szeretné használni. Kijev az Egyesült Államoktól kapott M1 Abrams tankokból már így is nagy veszteségeket könyvelhet el, nagyrészben azért, mert légi fedezék nélkül használták őket. Az Abrams úgy készült, hogy a légi támogatással együtt működjenek, nem pedig külön-külön. Ukrajna a kapott F–16-osokkal is meg akarja támadni az orosz harci gépeket, de ez is problémás lehet, tekintettel arra, hogy az ukránok soha nem tudtak légi dominanciát elérni az oroszokkal szemben.

Az ukránok minden logika ellenére azt gondolják, hogy egy maroknyi F–16-os elriasztja Oroszországot a levegőben. De az F–16-osoknál Ukrajna számára fontosabb az a politikai jelzés, amelyet a világnak küld. Ez pedig az, hogy a nyugati szövetségesei mellett állnak és pontosan ez az, ami tovább nehezítheti a békekötés lehetőségét, teszi hozzá az elemző.

Kijev túl közel kerül a Nyugattal való szövetséghez.

A másik gond az egész ellátásilánc-probléma. Az F–16 nem egyszerű repülőgép, az üzemben tartásához biztonságos ellátási láncra lesz szükség, ami egyáltalán nem garantált. Annak ellenére, hogy az F–16-osok régebbiek, korszerűsített NATO-technológiával frissítik őket, hogy javítsák a harci képességüket. Ha ezeket a gépeket az orosz légierő elfogja, megtanulhatja azt is, hogy a NATO milyen technológiai titkokat telepít az idősebb vadászgépekre, hogy hatékonyabbá tegye a harcot, figyelmeztetett a szakértő.

Ukrajnának nem az a problémája, hogy légierőre van szüksége. Ukrajna és Oroszország is hatalmas összegeket éget el abban a háborúban, amelyben nem vezet stratégiai út a győzelemhez. Kijevnek abba kellene hagynia, mert nem vezet út a győzelemhez. Egy maroknyi F–16 nagyobb bajt okoz, mint amennyit ér.

– összegezte véleménycikkében a biztonságpolitikai elemző.