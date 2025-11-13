A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hozzátette, az Európai Bizottság által aktivált migrációs paktum szerint Magyarországnak ismeretlen identitású, Nyugat-Európába érkezett személyeket kellene befogadnia, eltartania, és elbírálnia a menekültkérelmüket. Elutasítás esetén pedig nekünk kellene őket visszautaztatnunk oda, ahonnan jöttek – tette hozzá. Ellenkező esetben az országra megszabott létszám szerint fejenként nyolcmillió forintot kellene befizetni a migránsok ellátását biztosító szolidaritási alapba – ismertette.
Bakondi György: Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot
Amíg nemzeti kormány van, Magyarország nem hajtja végre a most életbe lépő migrációs paktumot, nem fogad be kvóták szerint szétosztott, illegális migránsokat – mondta Bakondi György csütörtökön az M1 aktuális csatorna műsorában.
Magyarország mindaddig, amíg nemzeti kormány irányítja, nem fogja a migrációs paktumot végrehajtani. Nem kívánjuk az emberek mindennapi életét segítő biztonságos életfeltételeket megváltoztatni és behozni azt a problémát, melyről naponta láthatjuk, hova vezetett Európa-szerte
– jelentette ki Bakondi György.
A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, az Európai Bizottság a migrációs paktum kialakításánál nem volt tekintettel arra, hogy egymillió-négyszázezer menekültet fogadtunk be Ukrajnából.
Hangsúlyozta, hogy a magyar költségvetési forrásból épült határkerítéssel – az Európai Unió külső határait védve – több mint egymillió illegális migránst tartóztattunk föl. Magyar rendőrök szolgálnak a szerb–észak-macedón és a bolgár–török határon, megteszünk mindent, hogy az unió külső határain is segítsük az európai emberek biztonságát – mondta Bakondi György.
Korábban írtunk róla, Orbán Viktor miniszterelnök beszámolt róla, hogy
Brüsszel kiadta az ukázt. Aktiválják a migrációs paktumot. Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre.
Borítókép: Magyarország nem kér a migránsokból (Fotó: AFP)
