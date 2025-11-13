Bakondi György: Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot

Hangsúlyozta, hogy a magyar költségvetési forrásból épült határkerítéssel – az Európai Unió külső határait védve – több mint egymillió illegális migránst tartóztattunk föl. Magyar rendőrök szolgálnak a szerb–észak-macedón és a bolgár–török határon, megteszünk mindent, hogy az unió külső határain is segítsük az európai emberek biztonságát – mondta Bakondi György.

Korábban írtunk róla, Orbán Viktor miniszterelnök beszámolt róla, hogy

Brüsszel kiadta az ukázt. Aktiválják a migrációs paktumot. Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre.

