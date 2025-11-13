Rendkívüli

Bevezeti a kormány jövőre a 14. havi nyugdíjat – kövesse nálunk élőben! + videó

One VeszprémImre BenceKiel

Imre Bence Németországban öntött tiszta vizet a pohárba a jövőjéről

Imre Bence jövője továbbra is bizonytalan. Bár szerdán egy forrás már biztosra vette, hogy a THW Kiel játékosa jövő nyáron a One Veszprémhez igazol, a 23 éves magyar válogatott jobbszélső a Kieler Nachrichtennek nyilatkozva leszögezte, hogy egyelőre semmilyen megállapodás nem született közte és a magyar bajnok között.

C. Kovács Attila
2025. 11. 13. 10:49
Imre Bence 2024-ben igazolt a Kielhez. Forrás: UWE ANSPACH/DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Imre Bence nem először vetődik fel a veszprémieknél, a klub vezérigazgatója, Bartha Csaba már nyáron arról beszélt, hogy ha lehetőség adódik rá, szívesen megszereznék a magyar válogatott kézilabdázót

Imre Bence Veszprémben folytatja?
Imre Bence Veszprémben folytatja? Fotó: DPA/Christian Charisius

Bertha kijelentésének azonban nem örültek a német csapatnál. Szilágyi Viktor, a Kiel sportigazgatója a Nemzeti Sportrádióban elmondta, hogy nagyon zavarja a Veszprém viselkedése, szerinte egyáltalán nem profin állnak hozzá a történethez.

Nem professzionális ez a stílus, hogy egy másik csapat a sajtón keresztül érdeklődik egy játékos iránt, akinek még kétéves kontraktusa van.

Imre Bence hazatérhet?

A ferencvárosi nevelésű jobbszélső 2024-ben igazolt THW Kielhez, és elmondása szerint jól érzi magát a német csapatnál. A napokban azonban ismét felröppent a pletyka, hogy hazatérhet Magyarországra, a Handball Base közösségi oldala arról írt, hogy a felek már mindenben megállapodtak, a két klub hamarosan be is jelenti az átigazolást

A Kieler Nachrichten a svájci BSV Bern elleni, 35-27-re megnyert Európa-liga-találkozó után megkérdezte a játékost, hogy mennyire igazak az átigazolásáról szóló pletykák. Imre Bence a lapnak elmondta, hogy még a januári Európa-bajnokság előtt szeretné tisztázni a jövőjét, de egyelőre nem hozott döntést. A jobbszélső hozzátette, hogy számára csak két opció jöhet számításba, a Kiel vagy a Veszprém.

De még semmi sem dőlt el

– hangsúlyozta a jobbszélső, hozzátéve, hogy bár a Szegedről is hallott érdeklődést, a másik magyar klub nem része a jövőbeli elképzeléseinek.

A válogatott szélső elbizonytalanodott?

Az első németországi szezonja után lapunk interjút készített Imre Bencével, és már akkor is felmerült a Veszprém érdeklődése, de a játékos még azt hangsúlyozta, hogy a magyar bajnok érdeklődése nem komoly:

Az egyértelmű, hogy jelen helyzetben a Kiel az első – ezt a Veszprémnek is jeleztem korábban –, 2024-ben nagyon fiatalon bíztak bennem, ezt pedig nagyra értékelem a mai napig. Őszintén mondom, a Veszprém érdeklődése egyelőre nem komoly

– nyilatkozta még júliusban magyar válogatott játékos.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu