Imre Bence Németországban öntött tiszta vizet a pohárba a jövőjéről

Imre Bence nem először vetődik fel a veszprémieknél, a klub vezérigazgatója, Bartha Csaba már nyáron arról beszélt, hogy ha lehetőség adódik rá, szívesen megszereznék a magyar válogatott kézilabdázót.

Imre Bence Veszprémben folytatja? Fotó: DPA/Christian Charisius

Bertha kijelentésének azonban nem örültek a német csapatnál. Szilágyi Viktor, a Kiel sportigazgatója a Nemzeti Sportrádióban elmondta, hogy nagyon zavarja a Veszprém viselkedése, szerinte egyáltalán nem profin állnak hozzá a történethez.

Nem professzionális ez a stílus, hogy egy másik csapat a sajtón keresztül érdeklődik egy játékos iránt, akinek még kétéves kontraktusa van.

Imre Bence hazatérhet?

A ferencvárosi nevelésű jobbszélső 2024-ben igazolt THW Kielhez, és elmondása szerint jól érzi magát a német csapatnál. A napokban azonban ismét felröppent a pletyka, hogy hazatérhet Magyarországra, a Handball Base közösségi oldala arról írt, hogy a felek már mindenben megállapodtak, a két klub hamarosan be is jelenti az átigazolást.

A Kieler Nachrichten a svájci BSV Bern elleni, 35-27-re megnyert Európa-liga-találkozó után megkérdezte a játékost, hogy mennyire igazak az átigazolásáról szóló pletykák. Imre Bence a lapnak elmondta, hogy még a januári Európa-bajnokság előtt szeretné tisztázni a jövőjét, de egyelőre nem hozott döntést. A jobbszélső hozzátette, hogy számára csak két opció jöhet számításba, a Kiel vagy a Veszprém.

De még semmi sem dőlt el

– hangsúlyozta a jobbszélső, hozzátéve, hogy bár a Szegedről is hallott érdeklődést, a másik magyar klub nem része a jövőbeli elképzeléseinek.

A válogatott szélső elbizonytalanodott?

Az első németországi szezonja után lapunk interjút készített Imre Bencével, és már akkor is felmerült a Veszprém érdeklődése, de a játékos még azt hangsúlyozta, hogy a magyar bajnok érdeklődése nem komoly:

Az egyértelmű, hogy jelen helyzetben a Kiel az első – ezt a Veszprémnek is jeleztem korábban –, 2024-ben nagyon fiatalon bíztak bennem, ezt pedig nagyra értékelem a mai napig. Őszintén mondom, a Veszprém érdeklődése egyelőre nem komoly

– nyilatkozta még júliusban magyar válogatott játékos.