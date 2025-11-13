Ismét bevehetik Brüsszelt a gazdák

Nem hoz érdemi változást az Európai Bizottság friss javaslata, súlyos gazdasági hatásai lennének a brüsszeli terveknek – reagált az európai gazdaszervezeteket tömörítő érdekképviselet, a Copa-Cogeca, melynek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is tagja. Az Európai Bizottság által bejelentett marginális kiigazítások ugyanis messze nem elegendők a gazdák megélhetésének és az EU élelmiszer-biztonsági rendszerének fenntartásához.

A kamara értékelése szerint Brüsszel azt követően állt elő új javaslatokkal, miután a gazdák mellett már az Európai Parlamentben is heves tiltakozás kezd kialakulni a tervezett megvonásokkal szemben.

A gazdák mellett a politika is elutasítja a brüsszeli terveket, miszerint az uniós agrártámogatásokat több mint 20 százalékkal csökkentenék, megszüntetnék a közös agrárpolitika önállóságát, a nyugdíjas termelőktől pedig teljes egészében elvonnák a támogatásokat.

Ezen pedig az a friss bizottsági javaslat sem változtatna, hogy a létrejövő egységes alapból 10 százalékot vidékfejlesztésre kellene költeni homályosan megfogalmazott célokra, ráadásul ez nem is új forrás.

Az európai mezőgazdasági szervezetek olyan alternatívát szorgalmaznak, amely tiszteletben tartja a KAP lényegét, és megőrzi azt önálló politikaként, két pillérrel, biztonságos és független költségvetéssel, valamint az EU-szerződés rendelkezéseinek megfelelő, inflációval szemben védett finanszírozással. Az pedig már nem csak a gazdák ügye, hogy ezzel egy időben

az ukrán,

a brazil vagy

a marokkói

élelmiszerek előtt is tágra nyitnák az európai piacokat. A NAK leszögezte: a mezőgazdasági szervezetek eltökéltek és készek arra, hogy minden erejüket mozgósítsák egy olyan ügy érdekében, amely több millió gazda, szövetkezet és vidéki közösség számára létfontosságú. Decemberben a tervek szerint egy több ezer fős gazdatüntetést szerveznek, tiltakozásokkal jelezve elégedetlenségüket Brüsszel utcáin.