Nyelvében él a nemzet – a magyar nyelv napja alkalmából üzent a kormány + videó

A magyar nyelv nemzetünk végvára – mutatott rá a magyar nyelv napja alkalmából Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes közösségi oldalán emlékeztetett: amikor a magyar állam külső támadások miatt összeomlott, akkor a nyelvünk tartotta meg nemzetünket, magyarságunkat.

2025. 11. 13. 11:04
Fotó: Kiss Gábor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Sokszor hallottuk és sokszor elmondtuk, nyelvében él a nemzet, és ez valóban így is van: a nyelvünk a végvár, a magyarság végvára – mutatott rá a magyar nyelv napja alkalmából Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes közösségi oldalára feltöltött videójában emlékeztetett, a történelemben is így volt: amikor a magyar állam külső támadások miatt összeomlott, akkor a nyelvünk tartotta meg nemzetünket, magyarságunkat. 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (Fotó: Kovács Tamás/MTI)
Gondoljunk a török időkre, vagy gondoljunk a reformkor előtti időszakra, és most különösen Trianon után a határokon kívül rekedt, elszakított területeken élő magyarságra

– hangsúlyozta. Szerinte büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország a külhoni magyar iskolákat, a magyar iskolába járó gyerekeket, illetve azok családjait oly mértékben támogatja, hogy ma külhonban 230 ezer gyerek jár magyar iskolába – mert a magyarság csak akkor tud megmaradni, ha minden nemzetrésze megmarad, és a nemzetrészek akkor maradnak meg, hogyha magyar oktatás van magyar iskolában, magyar nyelviségben. 

– És ez így van a Kárpát-medencében, így van a diaszpórában is: 1100 ösztöndíjast küldtünk ki a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Petőfi Sándor Program keretében a diaszpórába, a nagyvilágba, hogy ott magyar történelmet, magyar kultúrát, magyar nyelvet tanítsanak. Mert az a küldetésünk, hogy világra szóló magyar kultúránkat és zseniális magyar nyelvünket megőrizzük a magyarság és az egész emberiség javára – hangsúlyozta.

