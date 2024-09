Dönthetnek a szomszédunkban a nyaralni hazajáró migránsokról

A migránsok átverik az államot

Ez a jelenség Németországban is megfigyelhető. Nem meglepő, hogy a németországi afgán menedékkérő migránsokról kiderült, hazajárnak nyaralni Afganisztánba, ebben pedig az utazási irodák segítenek nekik, amelyek a hatóságokat is ki tudják játszani – reagált Petra Steger, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője. Felidézte, hogy évekkel ezelőtt is olvashattunk hasonlót a szíriai álmenekültekről, és az ukránok közül is sokan hazatérnek időnként, majd vissza Nyugat-Európába.

Leszögezte, hogy mivel az ezekből az országokból kivándorolt emberek túlnyomó többsége nem egyénileg üldözött, hanem a háború elől menekült el, ezeknek az embereknek most haza kell térniük, és hozzá kell járulniuk országuk újjáépítéséhez.

Az Európai Parlament menekültügyi és migrációs kérdésekkel foglalkozó állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságának tagjaként Steger felszólította az Európai Bizottságot, hogy tegye félre a kezdettől fogva kudarcot vallott menekültügyi és migrációs paktumot, és dolgozzon új megoldásokon.

A szolidaritás nem azt jelenti, hogy az Európába jogellenesen érkezett bevándorlókat szétosztjuk az uniós tagállamok között. A szolidaritás most azt jelenti, hogy olyan európai szintű jogalapot kell teremteni, amely a lehető legjobb támogatást nyújtja az államoknak ahhoz, hogy megszabaduljanak ezektől az emberektől, most, hogy lejárt az az idő, amikor szükségük volt a védelmünkre

– fogalmazott Steger. Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, német utazási irodák segítenek abban, hogy afgán menedékkérők illegálisan hazautazhassanak, majd vissza Németországba. Hetente több száz afgán utazik haza Törökországon és Iránon keresztül, Hamburgból indulva – mondta a német RTL csatorna Extra című riportműsorának az egyik utazási iroda alkalmazottja, amelyre a V4NA nemzetközi hírügynökség hívta fel a figyelmet.

Wo bleibt der Aufschrei? Und wann wird dieser Betrug unterbunden?

Vermeintlich Schutzbedürftige aus Syrien, Afghanistan und sonstwo kassieren bei uns Asyl und machen dann entspannt Urlaub in der Heimat, wo sie angeblich verfolgt werden. pic.twitter.com/EKtyCzYu4u (RTL) — Gr@ntlɘr 🥨🍺 (@oida_grantler) August 14, 2024

Borítókép: Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter (Fotó: AFP)