Ez már mindennek a teteje! 1000 eurót fizet a német kormány az erőszaktevőknek

A REAG/GARP program általában támogatja a költségeket, beleértve: utazási költségeket a kitoloncolási repülőtérre és utazási költségtérítést (200 euró személyenként). A kitoloncoltak és hazatérők még több anyagi segítséget is kaphatnak (konkrétan 2000 euróig) a származási országukba vagy más célországba érkezésüket követő három hónapig. Azok a személyek is jogosultak erre a pénzre, akik itt kérnek menedékjogot, de elutasítják a kérelmüket, toleranciális engedéllyel rendelkeznek, vagy akik családegyesítés révén vándoroltak be Németországba. Az EU-s útlevéllel rendelkezők nem jogosultak erre.