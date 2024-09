Szerbia felveszi a harcot az illegális migrációval + videó

Szerbia továbbra is fontos lépéseket tesz annak érdekében, hogy megvédje a saját és Európa lakosságát. Erről írt az ország köztársasági elnöke az X közösségi oldalon. Alekszandar Vucsics külön büszkeséggel tekint az osztrák kancellárral való együttműködésre az illegális migráció elleni harcban. Szerinte Karl Nehammer kiemelkedően hozzájárult ehhez a küzdelemhez.

Karl Nehammer (j) osztrák kancellár köszönti Alekszandar Vucsics szerb elnököt a 2023. július 7-i bécsi migrációs csúcstalálkozón (Fotó: AFP)

A jövővel kapcsolatban Vucsics megjegyezte, hogy a nyugat-balkáni illegális migrációval kapcsolatban fontos találkozókra került sor, de arról részleteket nem árult el.

Данас одржани важни састанци поводом илегалних миграција на Западном Балкану. Наставићемо да предузимамо важне кораке у заштити безбедности грађана Србије и целе Европе.

1/1 — Александар Вучић (@predsednikrs) September 14, 2024

Különösen büszke vagyok az együttműködésre, és hálás vagyok Karl Nehammernek az illegális migráció elleni folyamatos küzdelemben nyújtott kivételes hozzájárulásáért. Gratulálok a menedékkérők számának csökkentésében elért közös sikerhez. A biztonsági kihívásokkal összehangolt módon kell szembenéznünk

– írta a szerb köztársasági elnök az X-en.

Посебно сам поносан на сарадњу и захвалан @karlnehhamer на изузетном доприносу у сталној борби против илегалних миграција. Честитам на заједничком успеху у смањењу броја тражилаца азила. Безбедносним изазовима морамо да се супротстављамо координисано.

2/2 — Александар Вучић (@predsednikrs) September 14, 2024

A magyar–szerb határ mentén korábban áldatlan állapotok uralkodtak. Mint arról lapunk is beszámolt, a balkáni országokban egyre súlyosabbá vált a migrációs nyomás. A feltorlódott migránsok ugyanis nem tudtak merre menni, ezért a határ közelében táboroztak le, hogy aztán időről időre megpróbáljanak átlógni a kerítésen.

Egyre több házat vettek birtokukba, elárasztották a boltokat, utcákat, parkokat, köztereket, a határ menti erdősávot pedig teljes mértékben uralmuk alá vonták. A Vajdaság északi részén lévő települések migránsgettókká váltak. Szabadka, Horgos, Zombor – csak néhány település azok közül, amelyek éveken át szenvedtek a migránsok állandó jelenlététől.

Idővel az embercsempészbandák is megjelentek, amelyek busás összegeket szedtek be a migránsoktól, cserébe azt ígérték, segítenek nekik átjutni a kerítésen. Fegyvereket is bevetettek céljaik eléréséhez.

Az éveken át tartó rettegésnek tavaly októberben lett vége, egy három áldozatot követelő horgosi leszámolás után Alekszandar Vucsics szerb államfő kijelentette:

A migránsok nem használhatják fel a területünket konfrontációra, gondoskodunk ennek leállításáról, ha kell, a hadsereget is bevonjuk… Be fogjuk ezt fejezni.

A következő napokban aztán a rendőrség, csendőrség és katonaság egységei soha nem látott akciót indítottak a határ menti térségben, méterről méterre tisztították meg az erdőt.