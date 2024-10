Bíróság elé kerül Ursula von der Leyen vakcinabeszerzési ügye

A The New York Times 2023 januárjában perelte be az Európai Bizottságot, miután a bizottság közölte, hogy „nem rendelkezik” az újság által az információszabadság iránti kérelem alapján kért szöveges üzenetekkel. Az újság a szöveges üzenetek közzétételét követeli, mivel azok fényt deríthetnek arra, hogyan tárgyalt Ursula von der Leyen a több milliárd euró értékű járványügyi szerződésekről.