Menekülnek a nagy svéd cégek a stockholmi no-go zóna szomszédságából

Skandinávia egyik legnagyobb létesítménykezelő cége, a Coor központja a Stockholm északi külvárosában lévő ipari parkban, Kistában van. Ügyfelei között a skandináv országok legnagyobb vállalatai, mint például a Volvo, a SAS, a SAAB és az ABB, illetve állami szervezetek is találhatók. Az ingatlankezelő cég költözni kényszerül és nem gazdasági, hanem biztonsági megfontolásból. A tervet a hónap elején jelentette be a cég vezetője, AnnaCarin Grandin, aki azt mondta,

nyugtalanítja a cég vezetését dolgozóik biztonsága

– írta meg a Dagens Industri gazdasági napilap.

A vállalat dolgozói rendszeresen arról számolnak be, hogy nem érzik magukat biztonságban a környéken, különösen, ha az esti órákban kell hazamenniük.

A bejelentés azért is jelentős, mert egy olyan cég döntött a költözés mellett, amelyiknek az ingatlanüzemeltetés a fő profilja, azaz minden vetületét ismerik az irodaszegmensnek. A cég vezetője úgy nyilatkozott, az új központi iroda kiválasztásánál az egyik lényeges szempont az, hogy biztonságos környéken legyen.

Kista Stockholm egyik külső városrészében, Rinkebyben helyezkedik el, igen közel a Stockholm Arlanda repülőtérhez. A negyednek lakó- és kereskedelmi része is van. Az előbbi egy migránsok által sűrűn lakott városrész, az utóbbi, a Kista Science Center, európai szinten is kiemelkedő, Svédországban pedig a legnagyobb ipari park, ahol innovációs, hightech, távközlési és informatikai kutató és fejlesztő cégek, intézetek és egyetemi kar is található. Nemzetgazdasági szempontból is fontos ez az ipari park, többek között Svédország egyik legnagyobb vállalatának, az Ericssonnak is itt van a központja.

De nemcsak erről híres a városrész, hanem arról is, hogy Svédország egyik legkeményebb no-gozónája itt található.

Rinkeby városrész szerepel a – rendőrségi szakzsargonnal – sérülékeny negyedek listáján, azaz

olyan veszélyeztetett, alacsony társadalmi-gazdasági státusú terület, ahol a bűnözés kiemelkedően magas, a bevándorlóhátterű lakosság nem integrálódott és a rendőrség nem minden esetben tudja garantálni a törvényes rendet.

Ráadásul Rinkeby a hatvanas listán a legrosszabbak között van; különösen sérülékeny területnek minősítette a negyedet a svéd rendőrség. Rinkebyben nagyon magas a munkanélküliség, több szervezett bűnbanda is tevékenykedik, ezáltal jelentős az erőszakos bűncselekmények száma, köztük nem ritkák a lövöldözések, a gyilkosságok sem.

A Coor nem az egyetlen cég, amelyik a költözést mérlegeli. A Dagens Industri arról is beszámolt, hogy az Ericsson, amely központi irodájában nyolcezer embert alkalmaz és a fenti cég közvetlen szomszédja, szintén a költözést fontolgatja – ahogy fogalmaznak – a többkultúrájú környékről. Bár október elején az Ericssonnál senki sem akarta a mértékadó gazdasági lap értesülését kommentálni, annyit közöltek az újsággal, hogy alkalmazottai biztonsága érdekében kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket tesz a cég. Az elmúlt héten a távközlési óriáscég már úgy nyilatkozott, egyelőre nem döntött arról, elhagyják-e Kistát. Ha ez mégis megtörténik, akár visszafordíthatatlan folyamatot is elindíthat a svéd „Szilíciumvölgyben”, ami jelentős gazdasági következményekkel is járhat.

Borítókép: Svéd rendőrök Rinkebyben (Fotó: AFP)