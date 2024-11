Erőszakhullámtól tartanak az amerikaiak a választás után

A regisztrált amerikai szavazók 41 százaléka rendkívül vagy nagyon aggódik a választások utáni politikai erőszak miatt, további 35 százalékuk pedig valamelyest aggódik amiatt, hogy a választások napját követően zavargások törhetnek ki – derült ki az Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research minap közzétett felméréséből – hívta fel rá a figyelmet a Zero Hedge hírportál.

A felmérés szerint az amerikaiak 82 százaléka mondta azt, hogy legalább valamelyest aggódik a választási tisztviselők vagy politikai szereplők ellen irányuló politikai erőszak növekedése miatt.

A V4NA nemzetközi hírügynökség szerint ez nem is meglepő, az erőszakos feszültség az elnökválasztási kampány nagy részében érezhető volt az Egyesült Államokban a Donald Trump volt elnök elleni két merényletkísérlet után. Joe Biden elnök pedig nemrég azt mondta: bízik abban, hogy a választás szabad és tisztességes lesz, de nem biztos abban, hogy békés lesz.

Az AP-NORC felmérésének eredményei egybecsengenek a Scripps News/Ipsos közelmúltbeli felmérésének eredményeivel, amely szerint az amerikaiak 62 százaléka véli úgy, hogy a választások után legalább valamelyest valószínű, hogy zavargások törnek ki.

A Scripps News/Ipsos által megkérdezettek több mint fele (51 százalék) azt mondta, hogy támogatná az amerikai hadsereg bevetését a választásokkal kapcsolatos erőszak megakadályozására. A republikánusok 61 százaléka mondta ezt. Az amerikai hadsereg bevetése az erőszakos zavargások megfékezésére az elmúlt hetekben heves vitatémává vált, miután Trump azt mondta, hogy nem aggódik a választások után esetlegesen kirobbanó erőszakos megmozdulások miatt, mert ha valóban kitörne a káosz, a Nemzeti Gárda – vagy akár a reguláris katonai egységek – közbeléphetnének a rend helyreállítása érdekében.

Szerintem nagyon könnyen kezelhető lenne, ha szükséges a Nemzeti Gárda, vagy ha tényleg szükséges, a hadsereg közbeléphetne

– mondta Trump a Fox News műsorában.

A volt elnök hozzátette, hogy nem amiatt aggódik, hogy az esetleges választási napi káoszt az ő támogatói vagy külföldi szereplők szítják, hanem azok, akiket ő radikális baloldali őrülteknek és belülről jövő ellenségnek bélyegzett.

