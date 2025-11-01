chopinkislányetűdtehetségBalázs Jánoszongorista

Kislány a zongoránál: csodálattal figyeli a világ a hétéves Olivia Li játékát + videó

Mindössze hétesztendős, mégis úgy zongorázik, mintha évtizedek óta a világ színpadait járná. A New York-i Musart zeneiskola Instagram-oldalán megosztott videóban a kínai Olivia Li Chopin egyik legnehezebb etűdjét adja elő bámulatos technikával és elképesztő átéléssel. A felvételre, amelyet világszerte ámulattal hallgatnak, Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész is felfigyelt.

Munkatársunktól
2025. 11. 01. 15:25
A hétéves Olivia Li zongorajáték közben Forrás: YouTube.com
Pillanatok alatt felkeltette a zenei világ figyelmét a New York-i Musart zeneiskola legújabb videója, amelyen egy mindössze hétéves kislány, Olivia Li adja elő Frédéric Chopin híres terc etűdjét. A fiatal zongorista lenyűgöző precizitással és átéléssel szólaltatja meg a darabot, amely a legtöbb felnőtt művész számára is komoly technikai kihívást jelent.

Olivia Li
Olivia Li, a New York-i Musart zeneiskola növendéke (Forrás: YouTube.com)

 

Ámul a világ Olivia Li tehetségén

A Musart zeneiskola közösségi oldalán közzétett felvételhez a következőt írták:

Ismerjétek meg a Musart zongoratanulóját, a hétéves Olivia Lit, aki Chopin terc etűdjét mutatja be lenyűgöző előadásában. Minden egyes hang azt tükrözi, mennyit fejlődött türelemmel, szeretettel és kemény munkával.

A felvétel futótűzként terjed a közösségi médiában, és már a szakma nagyjai is felfigyeltek a fiatal tehetségre.

Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész is megosztotta a videót, röviden csak ennyit fűzve hozzá:

Mindeközben egy 7 éves kínai kislány a világ egyik legnehezebb Chopin-etűdjét így interpretálja… Döbbenet!

Olivia Li nem először bizonyította rendkívüli tehetségét, nemrég több kategóriában is első helyezést ért el az Ocean Music Nemzetközi Zongoraversenyen.

A Musart zeneiskola bemutatkozásában hangsúlyozza: céljuk, hogy tanítványaik a legmagasabb szintű technikai és előadói képzésben részesüljenek, miközben megőrzik a zene iránti szeretetüket. Az iskola módszertana a műfaji sokszínűségre, a motiváció erősítésére és a művészi kifejezés szabadságára épül.

Olivia Li példája is ezt igazolja: 

a kislány játékában egyszerre van jelen a fegyelem és az őszinte gyermeki öröm. 

Chopin etűdje így nem csupán egy technikai bravúr, hanem az ifjú művész vallomása a zenéről.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

