Kislány a zongoránál: csodálattal figyeli a világ a hétéves Olivia Li játékát + videó

Pillanatok alatt felkeltette a zenei világ figyelmét a New York-i Musart zeneiskola legújabb videója, amelyen egy mindössze hétéves kislány, Olivia Li adja elő Frédéric Chopin híres terc etűdjét. A fiatal zongorista lenyűgöző precizitással és átéléssel szólaltatja meg a darabot, amely a legtöbb felnőtt művész számára is komoly technikai kihívást jelent.
Ámul a világ Olivia Li tehetségén
A Musart zeneiskola közösségi oldalán közzétett felvételhez a következőt írták:
Ismerjétek meg a Musart zongoratanulóját, a hétéves Olivia Lit, aki Chopin terc etűdjét mutatja be lenyűgöző előadásában. Minden egyes hang azt tükrözi, mennyit fejlődött türelemmel, szeretettel és kemény munkával.
A felvétel futótűzként terjed a közösségi médiában, és már a szakma nagyjai is felfigyeltek a fiatal tehetségre.
Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész is megosztotta a videót, röviden csak ennyit fűzve hozzá:
Mindeközben egy 7 éves kínai kislány a világ egyik legnehezebb Chopin-etűdjét így interpretálja… Döbbenet!
Olivia Li nem először bizonyította rendkívüli tehetségét, nemrég több kategóriában is első helyezést ért el az Ocean Music Nemzetközi Zongoraversenyen.
A Musart zeneiskola bemutatkozásában hangsúlyozza: céljuk, hogy tanítványaik a legmagasabb szintű technikai és előadói képzésben részesüljenek, miközben megőrzik a zene iránti szeretetüket. Az iskola módszertana a műfaji sokszínűségre, a motiváció erősítésére és a művészi kifejezés szabadságára épül.
Olivia Li példája is ezt igazolja:
a kislány játékában egyszerre van jelen a fegyelem és az őszinte gyermeki öröm.
Chopin etűdje így nem csupán egy technikai bravúr, hanem az ifjú művész vallomása a zenéről.