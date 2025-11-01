Magyar zenészek álma válhat valóra, már lehet jelentkezni A dal 2026-ra

Immár 15. alkalommal hirdeti meg a közmédia az új magyar zenék felkutatását célzó pályázatát. A dal című műsor ismét valóra válthatja a zenészek álmát: átélhetik az élő show varázsát, ráadásul a műsor újdonságaként garantáltan két adásban léphetnek színpadra, hiszen a műsorba kerülés automatikusan elődöntős helyet jelent és a fináléba jutás a tét. Mint írták, a zenei pályán frissen induló előadók bemutatkozhatnak egy heteken át tartó fő műsoridős televíziós versenyben, a már befutottak pedig tovább gyarapíthatják rajongótáborukat. A televíziós produkcióként bemutatkozó dalok határon átnyúló ismertségre tehetnek szert, és bekerülnek a Petőfi rádió zenei kínálatába.

A dal korábbi versenyzői (Forrás: A dal Facebook-oldala/Orján Dóra)

A dal 2026 számos újdonságot tartogat

Az élő show bemutatkozó fordulójába harminc versenydal jut be.

A teljes mezőny automatikusan az elődöntőig menetel, így minden produkció más zenei stílusban is bizonyít, az áthangszerelést a zenei élet ismert és elismert zenészei, a mesterek segítik. A nézői szavazatok nagymértékben alakíthatják a finalista mezőnyt, a zsűritagok pedig – a műsor újdonságaként – az aranygombbal biztosíthatják egy-egy ígéretes produkció helyét a végső megméretésben. A döntőbe jutott tíz előadót ismét a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri.

Ez alkalommal is bármely könnyűzenei alkotás nevezhető határon innen és túlról, a közszolgálati média célja, hogy valamennyi stílus képviseltesse magát az élő show mezőnyében. A Dunán jövőre látható rangos zenei versenyben a legújabb hazai dalok mutatkozhatnak be, ezért csak olyan dallal lehet pályázni, amely még nem, vagy legkorábban 2025. június 15. után került kereskedelmi forgalomba, médiafelületre (televízió, rádió, internet), illetve eddig az időpontig nem hangzott még el nyilvános előadásban sem.

A nemzeti dalválasztóra 2:30 perc és 3:30 perc közötti terjedelmű, kizárólag magyar nyelvű dal küldhető be november 22. 22 óráig az online jelentkezési lap kitöltésével, illetve a szükséges mellékletek feltöltésével A dal oldalán. A hivatalos felületen további részletes információk találhatók.

A heteken át tartó verseny győztese, valamint a többi döntős a zenei karrierje fejlődésére és építésére fordítható nyereményben részesül. A közmédia további fellépési lehetőséget kínálhat az előadóknak más műsoraiban és rendezvényein.