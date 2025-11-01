bortermelésEurópai Uniókereslet

Ki hinné, depressziós az olasz bortermelés

Enyhe emelkedést lehet tapasztalni az európai bortermelésben, de a kihívások továbbra is fennállnak, így nagy kérdés, hogy visszatér-e az ágazat az évekkel ezelőtti pályájára. A kereslet továbbra is gyenge, ráadásul kereskedelmi akadályok is nehezítik az uniós bortermelők dolgát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 15:42
Fotó: JEAN-BERNARD NADEAU Forrás: ONLY FRANCE
A becslések szerint 145,5 millió hektoliter bor került a pincékbe idén az uniós bortermelőktől, ami szerény, egyszázalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ez a mennyiség csak 2024-hez képest jelent javulást, az ötéves átlagtól továbbra is elmarad, mégpedig nem is csekély mértékben, 7,5 százalékkal. Ha még visszább megyünk az időben, egész markáns különbség látszik: a 2025-ös és a 2018-as bortermés közötti különbség még mindig meghaladja a 40 millió hektolitert.

This photograph taken on September 17, 2025 shows wine bottles at the Dartess logistic and storage hub providing optimized logistics operations for both French and export market of wine and spirits, in Blanquefort, near Bordeaux, southwestern France. Despite a 2025 vintage that promises to be "high quality" the harvest is sluggish in Bordeaux, the prestigious wine region in southwestern France, which is weighed down by declining consumption and overproduction that is driving prices down. (Photo by Philippe LOPEZ / AFP), uniós bortermelők
Az alacsony kereslettel küzdenek  az uniós bortermelők Fotó: PHILIPPE LOPEZ/AFP

A szőlőültetvények Európa-szerte továbbra is olyan kihívásokkal néznek szembe, amelyek akadályozzák az ágazat teljes fellendülését. Az EU három legnagyobb bortermelője – amelyek együttesen a teljes mennyiség négyötödét adják – a teljes uniós trenddel szemben a 2024-es szürethez képest 1,5 százalékkal kevesebb bort termelnek az idei évjáratban. Olaszország továbbra is az EU legnagyobb termelője 47 millió hektoliterrel, míg Franciaország szűken tartja a második helyet 37 millió hektoliter körülivel, Spanyolország pedig a harmadik helyre esik körülbelül 31,5 millió hektoliterrel.

A nagy termelők közül

  • Spanyolországban 15,
  • Németországban 8,
  • Portugáliában pedig 11 százalékkal

csökkent a múlti évhez képest. Ezzel szemben Olaszország 8 százalékos növekedésre számít, és Franciaország is növekedést könyvelhet el, igaz, szerényebb, 2,3 százalék körülit.

Az olasz bortermelés továbbra is 12 százalékkal marad el az ötéves átlagtól.

A szőlőültetvényeket 2025-ben komoly időjárási anomáliák és egyéb súlyos nemkívánatos események sújtották, hőhullámok, az aszályok és az árvizek akadályozták az ágazatot abban, hogy visszatérjen a 2020 előtti szint közelébe. A dél-franciaországi erdőtüzek több mint ezer hektár szőlőültetvényt pusztítottak el, közvetve akár tizenhatezer embert is érintve.

Bár a borkínálat továbbra is alacsony, a keresleti oldali nyomás korlátozza a termelés jelentős növekedését. Az európai borok legnagyobb piaca, az Egyesült Államok többször is vámokat vetett ki az uniós árukra, beleértve a bort is. Az új amerikai politika mind a mennyiséget, mind az árakat alacsonyan tartotta, erodálva az uniós termelők haszonkulcsát. 

Ezek a kereskedelmi akadályok egy olyan időszakban akadályozzák a forgalmat, amikor a globális instabilitás, a geopolitikai feszültségek már megzavarták a világméretű kereskedelmi forgalmat.

Általánosságban elmondható, hogy a kereslet továbbra is gyenge. Az olyan gazdasági félelmek, mint az infláció és a munkaerőpiac bizonytalansága, kordában tartják a kiadásokat, míg a hazai piacokon lényeges preferenciák változása következett be. Ezek a tényezők nem teszik lehetővé a kereslet számára, hogy kompenzálja a csökkent termelési mennyiséget.

Luca Rigotti, az az európai gazdálkodókat és szövetkezeteket tömörítő Copa–Cogeca borokkal foglalkozó munkacsoportjának elnöke megjegyezte: a 2025-ös szüret rávilágít arra, hogy a kihívásokkal teli környezet sajnos megmarad. A körülmények ellenére sok esetben a termelőknek sikerült megfordítaniuk a közelmúltbeli csökkenő tendenciát. Az érdekképviselet tisztségviselője hangsúlyozta azt is, hogy a bortermelők Európa-szerte kivételes minőséget nyújtanak, figyelemre méltó elkötelezettségről és rugalmasságról tanúskodva számos kihívással szemben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

