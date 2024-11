Nehéz helyzetben a német baloldali párt

Sahra Wagenknecht, a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) elnöke arról panaszkodott, hogy az előre hozott parlamenti választások miatt nehézségekbe ütközik pártja. Pénzhiány, programhiány és taghiány is van a párton belül, írta a Junge Freiheit.

„Most nagyon keményen kell kampányolnunk, hogy adományokat szerezzünk” – magyarázta Berlinben.

Sahra Wagenknecht (r), a BSW szövetségi elnökét Wolfgang Krach üdvözölte a Süddeutsche Zeitung (SZ) 18. gazdasági csúcstalálkozóján (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP Hannes P. Albert)

– Nagy összegekre van szükség ahhoz, hogy megálljuk a helyünket ebben a választási kampányban – tette hozzá. Ráadásul a pártnak még programja sincs a Bundestag-választásra. A BSW nem tudja a programját olyan hosszan kidolgozni, ahogyan azt tervezte.

„Most mindennek nagyon rövid idő alatt kell megtörténnie” – panaszolta Wagenknecht.

A pártnak ráadásul a közelgő választási kampányban új tagokat is fel kellene vennie. A BSW-nek ugyanis még saját regionális szervezete sincs minden szövetségi államban. Ráadásul a jelenleg folyó koalíciós tárgyalások Brandenburgban, Szászországban és Türingiában is további forrásokat kötnek le a pártban.

Wagenknecht volt az, aki a nyilvánosság előtt a leghevesebben szorgalmazta az új választásokat. Múlt hét kedden a „közlekedésilámpa-koalíció” felbomlását követelte, és azt, hogy a polgárokat minél hamarabb hívják az urnákhoz.

A Scholz vezette kormánykoalíció azonban halogatta a felbomlást, a választás időpontja körül viták folytak, és a február 23-i időpont az első komoly konszenzus, amely a politikai szereplők között kialakult.

BSW közvetlen jelölt nélkül

A BSW is azon az állásponton volt, hogy a kormányfőnek már a múlt hétfőn bizalmi szavazás kellett volnat kiírnia, ami januárban új választásokat jelentett volna. Most azonban még az egy hónappal későbbi választási időpont is nagy nehézségek elé állítja a baloldali pártot. Egyelőre az sem világos, hogy a BSW minden szövetségi államban indulhat-e majd.

Sahra Wagenknecht német politikus, a Buendnis Sahra Wagenknecht német baloldali párt (BSW, Sahra Wagenknecht Szövetség) és a Németországi Szociáldemokrata Párt (SPD) választási plakátja (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

A tartományi választásokon Brandenburgban egyáltalán nem állított közvetlen jelöltet, Türingiában nagyrészt, Szászországban pedig szinte minden második választókerületben.

A legutóbbi országos felméréseken a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) a közelmúltban öt százalékra (Forsa), hat százalékra (Forschungsgruppe Wahlen) és hét százalékra (Insa) esett vissza.