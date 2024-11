Tűzszünet feszültséggel: Izrael nem enged a Hezbollahnak

A tűzszüneti megállapodás reményt hozott a közel-keleti konfliktus enyhülésére, de a helyzet továbbra is feszült Izrael és a Hezbollah között. Izrael Katz az izraeli védelmi miniszter kijelentette: a Hezbollah harcosai nem térhetnek vissza a déli, libanoni határfalvakba, ahol az izraeli haderő tevékenykedik.

2024. november 27-én a Szidón és Türosz közötti autópálya, miután Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünet életbe lépett. A lakóhelyüket elhagyni kényszerültek visszatérnek otthonaikba Libanon déli részén. Fotó: AFP

Ha fenyegetést jelentenek az izraeli csapatokra, meg kell őket semmisíteni

– mondta Katz, aki az izraeli hadsereg „határozott és kompromisszummentes” fellépését szorgalmazta. Az izraeli katonai erők azonnal példát is szolgáltattak az új megközelítésre:

figyelmeztető lövéseket adtak le egy, a tiltott zónába behatoló járműre.

Az incidens jól jelzi a helyzet törékenységét, amely a libanoni tűzszünet ellenére is fennáll. Az izraeli hadsereg továbbra is óvatosságra inti a libanoni lakosokat, akik a háború elől menekülve csak most kezdtek visszatérni otthonaikba.

A tűzszünet árnyékában

A tűzszüneti megállapodást az Egyesült Államok és Franciaország közvetítette, melyben mindkét fél vállalta, hogy kivonul a déli libanoni régióból. Az izraeli csapatok hatvan nap alatt vonulnak vissza, míg a libanoni hadsereg fokozott jelenléttel biztosítja, hogy a Hezbollah ne építhesse ki újra bázisait a térségben. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint a tűzszünet lehetőséget teremt arra, hogy Izrael hadereje új erőforrásokat összpontosítson a Gázai övezetben zajló hadműveletekre, miközben Irán fenyegetésére is nagyobb figyelmet fordítanak. Netanjahu úgy fogalmazott:

A Hezbollahot évtizedekkel vetettük vissza, vezetőiket eltávolítottuk, rakétaarzenáljuk nagy részét megsemmisítettük.

A helyi lakosok dilemmái

A tűzszünet hírére libanoni családok százai indultak útnak, hogy visszatérjenek elpusztított otthonaikba. Türosz, a déli kikötőváros utcáit zsúfolásig megtöltötték a hazafelé tartó járművek. A visszatérők között azonban sokan még mindig bizonytalanok a béke tartósságát illetően.

Az izraeliek még nem vonultak ki teljesen. Csak akkor indulunk el, ha biztosak lehetünk benne, hogy biztonságos

– nyilatkozta Hussam Arrout, aki négy gyermekével várja a megfelelő pillanatot.

Az izraeli oldalon hasonló dilemmák fogalmazódnak meg. Odie Arbel, egy libanoni határ közelében élő izraeli lakos aggódik a közössége jövője miatt:

Nem tudjuk, milyen állapotban találjuk majd a falut. A legfontosabb kérdés az, hogy Izrael megakadályozza-e a Hezbollah újjászerveződését.

Bár a tűzszünet rövid távú nyugalmat hozhat, mindkét oldalon érezhető a bizalmatlanság. Miközben a lakosok megpróbálnak visszatérni a háború sújtotta régiókba, Izrael továbbra is figyelmezteti a Hezbollahot: nem tűri meg a határ közelében történő újjáépítést.

Borítókép: A Hezbollah támogatói a csoport sárga zászlóját lengetik egy motoros felvonuláson 2024. november 27-én, az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünet érvénybe lépése után (Fotó: AFP)