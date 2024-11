Zsidók és muszlimok: ki kivel van az amerikai elnökválasztáson?

A tavaly október 7-i Izrael elleni támadás óta különösen kényes politikai kérdéssé vált az Egyesült Államokban a zsidó államhoz való viszony. Míg a Republikánus Párt egyértelműen kiállt Izrael mellett, a demokratáknak egyszerre kell(ene) megfelelniük zsidó és muszlim szavazóiknak.

A demokraták nehéz helyzetben vannak, ezért is próbálnak egyensúlyozni a zsidó és a muszlim szavazók között – mondta el lapunknak Magyarics Tamás, az ELTE professor emeritusa. Hangsúlyozzák, hogy Izraelnek joga van az önvédelemhez, de egyúttal a túlzott erőszak ellen is felszólalnak, illetve a kétpárti megoldás mellett érvelnek – sorolta a példákat a professzor.

A zsidó szavazók hagyományosan kétharmad arányban a demokratákat támogatják, de ez változik most, pontosan amiatt, hogy ilyen kétértelmű nyilatkozatokat tesznek a demokrata vezetők. Ezzel szemben a republikánusok egyértelműen állnak ki Izrael mellett, ráadásul ők voltak azok, akik Jeruzsálembe költöztették a nagykövetséget, illetve tető alá hozták az Ábrahám-egyezményeket – hangsúlyozta Magyarics Tamás.

Jelzésértékű, hogy New York államban, ahol az egyik legerősebb zsidó közösség él, már nagyjából fele-fele arányban támogatják a demokratákat és a republikánusokat, de az államban akkora a demokraták előnye, hogy ez nem fogja átbillenteni az eredményt – szögezte le a szakértő.

Ilyen óriási különbség mellett pár százezer szavazat ide vagy oda nem számít

– vélekedett Magyarics Tamás.

Korábban Bryan Leib, az Alapjogokért Központ vezető kutatója is úgy nyilatkozott lapunknak, hogy a Demokrata Párt igen megosztott Izrael kérdésében.

Biden elnök, Harris alelnök és a demokraták nem barátai Izrael államnak és az izraeli népnek. Jobban érdekli őket, hogy megszilárdítsák muszlim szavazataikat Michiganben és Minnesotában, mint hogy támogassák az amerikai zsidó közösséget és Izrael államot

– szögezte le Leib, hozzátéve, hogy Amerikában csak egy Izrael-barát párt van, és ez a Republikánus Párt.

Érdekes fejlemény ugyanakkor, hogy New Yorkban a muszlim közösség is egyre inkább a republikánusok mellé áll. A New York Post amerikai napilap például arról számolt be, hogy október 31-én egy New Yorkban tartott gyűlésen mintegy húsz muszlim közösségi vezető és imám állt ki Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje mellett. A lap szerint az ok egyszerű: a muszlimoknak elegük van a woke-ideológiából, amely ellen a republikánusok is felemelik a szavukat.

Magyarics Tamás szerint a jelenség nem korlátozódik New Yorkra.

A demokraták eléggé komoly bajban lehetnek, mert a fontos billegő államnak számító Michiganben nagyjából kétszázezer muszlim él, és legutóbb több muzulmán vezető is támogatta Trumpot egy nagygyűlésen, mert szerintük békét hozna a Közel-Keletre, és nem háborút. Tehát ez egy figyelmeztetés a demokratáknak – világított rá a professzor.

