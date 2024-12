Soros György embereként érinthetetlennek képzelheti magát a pénzmosással gyanúsított volt uniós biztos

A Soros-szál

Áttekintve a belga liberális politikus pályafutását, nála is megtalálható a Soros-szál, ami nem meglepő, hiszen ismert, hogy a spekuláns „zsebében van” az uniós bürokraták jelentős része. Reynders korábban tagja volt a spekuláns pénzből is működő European Council on Foreign Relations (ECFR) nevű lobbiszervezetnek, amelynek egyik alapítója maga Soros György volt. Az ECFR nyilvános taglistáján Reynders már nem szerepel, de azon jelenleg is fellelhető Soros György és fia, Alexander, valamint a magyarországi baloldal jeles képviselői, a DK-s Dobrev Klára, a volt miniszterelnök, Bajnai Gordon és Korányi Dávid, aki az Action for Democracy nevű amerikai szervezet vezetőjeként kulcsszerepet vállalt a tengeren túlról – elsősorban Soros Györgytől – érkezett dollármilliók becsatornázásában a baloldal 2022-es kampányába.

A belga exuniós biztos Soros Györggyel személyesen is kapcsolatban állhat, ugyanis 2014-ben a német Bertelsmann multinacionális tömegmédia-vállalat által szervezett konferencián megjelent Brüsszelben, ahol Soros Európa jövőjéről tartott előadást.

Tavaly októberben a fővárosi önkormányzat, a CEU Demokrácia Intézete és a Political Capital intézet által megrendezett Budapest Fórumon – amit a szervezők kötődése alapján Soros-fórumnak is neveztek – szintén feltűnt Reynders, aki Az újrademokratizálódás felé című panelbeszélgetést nyitotta meg videóüzenetében.

Soros György és francia bíróság

Ha már itt tartunk, érdemes felidézni, hogy bár Soros György hosszú tőzsdespekuláns-pályafutását hatalmas botrányok kísérték, elég, ha csak az angol font 1992-es bedöntésére utalunk, nem túl gyakran vonták felelősségre tevékenységéért. De még ő sem érinthetetlen, hiszen tőzsdei csalássorozat miatt Franciaországban négy bíróság is bűnösnek találta, és két év azonnal végrehajtható börtönbüntetésre ítélték. Soros a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához is fordult.

De 2011-ben még ez a testület is bűnösnek nyilvánította a spekulánst. Más kérdés, hogy döbbenetes módon a jogerős ítélet ellenére sem adtak ki ellene elfogatóparancsot, így végül Soros nem került börtönbe.

Az előzmények ismeretében messze nem lesz jelentéktelen mozzanat, mire jutnak majd a hatóságok a brüsszeli elit egyik prominens tagja, Didier Reynders pénzmosási ügyében.