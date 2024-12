Így moshatott tisztára egymillió eurót a leköszönt belga uniós biztos

Mindez azt jelenti, hogy Reynders egyike azoknak a brüsszeli vezetőknek, akik miatt hazánk évek óta nem kapja meg a nekünk járó uniós pénzeket.

Amikor a belga politikus a jogállamiságról próbálja kioktatni Magyarországot, azért is döbbenetes képmutatás, mert igazságügyi biztosként, korábbi belga kül- illetve pénzügyminiszterként a pályafutását korrupciógyanús ügyek sora kísérte. Didier Reyndersnek azonban eddig mindegyikből sikerült kimosnia magát. A belga politikus már évekkel ezelőtt a hatóságok látókörébe került a kongói csúszópénzbotrányban, kazah bűnözők kimentésében, valamint az egykori líbiai diktátor, Moammer Kadhafi zárolt vagyonának jogszerűtlen felhasználásában is.

Lottózással moshatott tisztára jelentős összegeket

Most viszont könnyen felelősségre vonhatják a volt uniós biztost, mivel a belga ügyészség pénzmosás gyanúja miatt tavaly óta nyomoz Didier Reynders ellen. A szövetségi rendőrség megvárta, amíg 2024. december 1-jén hivatalosan is lejárt a biztosi mandátuma, majd december 3-án több ingatlanjában is házkutatást tartott, illetve ki is hallgatták őt. A politikus otthonaiban mintegy hétezer euró készpénzt találtak a hatóságok. A gyanú szerint Reynders a korábban – a bűncselekmények vélt elkövetését megelőző időszakban, 2007 és 2011 között – általa felügyelt Nemzeti Lottótársaságon keresztül egy évtizeden át mosott tisztára eddig tisztázatlan eredetű pénzeket. A lottótársaság 2022-ben jelezte a pénzmosás gyanúját a hatóságoknak. A belga közmédia információi szerint Reyndersnek összesen mintegy egymillió eurónyi gyanús tranzakciókról kellene számot adnia.