Titkos tárgyalások Ammanban: Izrael és Jordánia a szíriai válság árnyékában

Bassár el-Aszad szíriai elnök hatalomból való villámgyors eltávolítása és a Hayat Tahrir al-Sham (HTS) nevű dzsihádista csoport vezette felkelők győzelme drámai fordulatot hozott a Közel-Kelet geopolitikájában. A gyors változások nyomán a régióban jelentős biztonsági aggályok merültek fel, amelyek kezelésére Izrael és Jordánia magas rangú tisztviselői titkos tárgyalásokat folytattak Ammanban – írja egy izraeli lap.

A találkozókon izraeli részről Ronen Bar, a Shin Bet (Izraeli Belbiztonsági Szolgálat) vezetője, és Shlomi Binder vezérőrnagy, az Izraeli Védelmi Erők Katonai Hírszerzési Igazgatóságának vezetője vett részt. Jordánia oldaláról Ahmad Husni, a Jordániai Általános Hírszerző Szolgálat vezetője és több magas rangú katonai tisztviselő képviseltette magát.

A találkozóról hivatalos megerősítés nem érkezett sem Jeruzsálemből, sem Ammanból.

A megbeszélések középpontjában a HTS-csoport által jelentett biztonsági kihívások álltak. A szervezet, amely korábban az al-Kaidához kötődött, Damaszkusz elfoglalása után igyekszik stabilizálni a helyzetet, biztonságot teremteni és megkezdeni a politikai átmenetet. Mind Izrael, mind Jordánia saját csatornákon tartja a kapcsolatot a különböző lázadó csoportokkal, az új szíriai kormány megalakulásának támogatása érdekében.

Amman ebben a folyamatban közvetítő szerepet tölt be, megkönnyítve a kommunikációt az izraeliek és a HTS között.

A HTS, amely a nyilvánosság megnyugtatása érdekében igyekszik elhatárolódni szélsőséges múltjától, nehéz helyzetben van. A csoport vezetői az erőszakkal való szakítást és a békés politikai átmenet iránti elkötelezettségüket hangsúlyozzák, azonban az Egyesült Államok tisztviselői továbbra is szkeptikusak.

Szír lázadó ünnepli a győzelmet, puskája csövében egy rózsával (Fotó: AFP)

Antony Blinken amerikai külügyminiszter is megerősítette a HTS-sel folytatott kommunikációt, de a konkrét részleteket nem hozta nyilvánosságra.

A tárgyalások másik fontos témája az Irán által támogatott fegyvercsempészet megakadályozása volt. Izrael fokozott aggodalommal figyeli Teherán egyre növekvő fegyverszállítását a Nyugati-partra és Izrael területére. Aszad bukásával Szíria mint fegyvercsempészeti útvonal nem használható, így Jordánia egyre fontosabb szerepet játszik ebben a tekintetben.

A Hezbollah vezetője is megerősítette, hogy a szíriai események miatt elveszítették a Szírián keresztül futó fegyverszállítási útvonalaikat.

Az izraeli tisztviselők aggódnak a regionális instabilitás terjedése miatt is. Fennáll a veszélye annak, hogy a szíriai felkelés sikere inspirálja a jordániai szélsőségeseket, akik felkelést robbanthatnak ki Abdullah király ellen. Ez komoly biztonsági kockázatot jelentene mind Jordániára, mind Izraelre nézve. Hasonló hatás várható a Nyugati-parton is, ahol a palesztin szélsőségesek a szíriai felkelők példáját követve terrorcselekményeket tervezhetnek – hívja fel rá a figyelmet a Times of Izrael.

Ezért Izrael fokozta a biztonsági intézkedéseket a Nyugati-parton lévő települések körül. A napokban tapasztalható harcok a Palesztin Hatóság és az iráni támogatású Palesztin Iszlám Dzsihád között is erre utalnak.

Borítókép: Izraeli katonák a Golán-fennsíkon (Fotó: AFP)