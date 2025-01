Putyin megdöbbentő kijelentést tett a háborúról

Vlagyimir Putyin a VGTRK újságírójának, Pavel Zarubinnak adott interjút, amelyben az ukrajnai helyzetről és Donald Trumpról is beszélt– írta meg a realnoevremya.ru.

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2025. január 24-én. (Ramil SITDIKOV / POOL / AFP fotója) Fotó: AFP

Az orosz elnök úgy fogalmazott:

Nem tudok nem egyetérteni vele azzal, hogy ha ő lett volna az elnök, ha nem lopták volna el tőle a győzelmet 2020-ban, akkor talán nem következett volna be a 2022-ben bekövetkezett ukrajnai válság

– mondta

Donald Trump korábban többször is kijelentette, hogy az ukrajnai konfliktus nem kezdődött volna el, ha a 2020-as választások után is ő marad amerikai elnök. Trump azt is állította, hogy a 2020-as választás eredményét manipulálták, ami a vereségéhez vezetett.