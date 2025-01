Takács Szabolcs: Új korszak kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatában

A magyar diplomata az MTI-nek adott nyilatkozatában kifejtette, hogy Magyarország az emberek felhatalmazása alapján hivatalban lévő magyar kormány által képviselt értékeket próbálta közvetíteni az elmúlt négy évben is az Egyesült Államokban, amikor egy olyan kormánnyal kellett együttműködni, amely a politikai spektrum teljesen másik oldalán helyezkedett el, baloldali, liberális, globalista eszméket képviselve.

Hozzátette, hogy ezzel szemben most egy olyan kormány került hatalomra az Egyesült Államokban, amelynek idején sokkal szorosabbak lehetnek a magyar–amerikai kapcsolatok.

Takács Szabolcs kitért arra is, hogy Európában szintén zajlottak olyan folyamatok, amelyek Magyarország számára meghatározóak, és rámutatott, hogy a Patrióták Európáért európai párt megalakulása jó alapot jelent annak a célkitűzésnek a megvalósítására, hogy Tegyük ismét naggyá Európát!, amely utal a most hivatalba lépett új amerikai elnök, Donald Trump kampányjelszavára is, a Tegyük ismét naggyá Amerikát! szlogenre.

A magyar diplomata az eseményt történelminek mondta abból a szempontból, hogy nagyköveti szolgálatának évei során az első olyan esemény a külképviselet szervezésében, amely nem ideológiailag ellenséges amerikai kormány alatt történik.

Takács Szabolcs a nagykövetség rendezvényén tartott köszöntőjében utalt arra, hogy Magyarország a leköszönt Biden-adminisztráció idején is tisztelettel fordult az amerikai partner felé, de ez nem talált viszonzásra. A Patrióták Európáért pártszövetség Washingtonba érkezett delegációját vezető Santiago Abascal, az európai konzervatív pártszövetség és a spanyol Vox párt elnöke a magyar nagykövetségen kijelentette, hogy a magyar nagykövet világos szavai tükrözik azokat az értékeket, amelyeket a pártszövetség tagjai osztanak.

Egyben rámutatott Orbán Viktor magyar miniszterelnök tevékeny szerepére az Európai Unió patrióták egyesítésében, valamint a párt magyar alelnökének, Gál Kingának a munkájára célkitűzéseik megvalósításában.

Egy valóban történelmi eseményként jellemezte Donald Trump beiktatását, és hozzátette, hogy az új elnök hivatalba lépésével azok, akik a határokat, a szabadságjogokat és a gyerekek ártatlanságát támadják, nagyon kellemetlen helyzetben találták magukat. Az általuk képviselt politikai elképzelések, a többi között a gender és a woke politikai mozgalmak nehéz idők előtt állnak – fogalmazott a spanyol konzervatív politikus. Úgy vélte, hogy Donald Trump meghatározása a józan ész forradalmáról a megfelelő megfogalmazás a helyzet leírására, ami magában foglalja a visszatérést a józansághoz és a virágzó jóléthez, Európa pedig nem késheti le ezt a vonatot, és nem szalaszthatja el ezt a lehetőséget, amit felelősségnek és kötelességnek is nevezett. Gál Kinga, a Fidesz alelnöke, európai parlamenti képviselője és a Patrióták Európáért alelnöke a változás szükségességét hangoztatta köszöntőjében, amivel kapcsolatban kifejtette, hogy nehéz lesz, mert megvan annak veszélye, hogy azok az ideológiavezérelt befolyások, amelyek platformjukat veszítették Washingtonban, megpróbálják ezt megteremteni Brüsszelben.

Ez ellen harcolni kell

– jelentette ki, és ennek kiváló példájaként jellemezte az Európai Parlament keddi plenáris ülésén a transzatlanti kapcsolatok jövőjéről folytatott vitát, amelyen a közösségi médiumokkal kapcsolatosan a szólásszabadság fontosságáról egyetlen mondat sem hangzott el. A washingtoni magyar nagykövetségen rendezett eseményen részt vett Indiana állam államminisztere, aki szintén úgy nyilatkozott, hogy az új amerikai adminisztráció hivatalba lépése segítséget nyújthat a magyar–amerikai kapcsolatok erősítéséhez. A rendezvényen megjelentek amerikai civil szervezetek és elemzőközpontok képviselői, valamint Magyarországról az Alapjogokért Központ vezetői.

Borítókép: Takács Szabolcs nagykövet (Forrás: Facebook)