Washington Grönlandon épít repülőteret az F–35-ösök számára

A szigeten található amerikai Pituffik (volt Thule) katonai űrbázis most az Egyesült Államok sarkvidéki irányból érkező rakétatámadásra vonatkozó korai előrejelző rendszerének egyik eleme. Átfogó korszerűsítés alatt áll, beleértve a több milliárd dollár értékű radarrendszereket is. A nukleáris fegyverek hordozására alkalmas F–35-ös vadászgépek számára is létrehozzák ott a repülőtér infrastruktúráját. Ilyen vadászgépek már használták a bázis repülőterét az amerikai légierő gyakorlatai során.