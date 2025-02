Hatalmas olajszállító futott zátonyra a Szahalin-szigeten + videó

A Telegramon közzétett bejegyzésében Valerij Limarenko, a sziget kormányzója közölte, hogy a fedélzeten tartózkodó húszfős legénység nincs veszélyben. Egyelőre nem észleltek olajszivárgást, de a hatóságok minden eshetőségre felkészülnek. A mentési munkálatokat a térségben tomboló viharos időjárás jelentősen nehezíti, emiatt a mentőhajók és búvárok egyelőre nem tudják megközelíteni a szerencsétlenül járt teherhajót, amely körülbelül kétszáz méterre rekedt a partoktól.

A Szahalin-szigeten zátonyra futott hajó rakománya súlyos környezeti károkat okozhat

(Fotó: AFP)

Hatalmas környezeti károkat okozhat a rakomány

A kínai An Yang 2 fedélzetén mintegy hétszáz tonna fűtőolaj, száz tonna dízelüzemanyag és ezer tonna szén található, aminek a vízbe jutása hatalmas pusztítást okozna a helyi élővilágban.

A hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a vihar elcsendesedését követően minél gyorsabban ki tudják szivattyúzni az üzemanyagot a hajótestből, megelőzve egy esetleges ökológiai katasztrófát.

A történtek ismét ráirányították a figyelmet az orosz vizeken bekövetkező hajóbalesetek veszélyeire. Az év elején a Kercsi-szorosnál két viharkárosult tartályhajóból kiömlött üzemanyag hatalmas szennyeződést okozott, amelynek elhárításán hetekig dolgoztak az önkéntesek.

A Szahalin-sziget térsége máig vitatott terület

A Szahalin régió Oroszország távol-keleti területéhez tartozik, és stratégiai fontosságú térség. A területhez tartoznak a Kuril-szigetek is, amelyek miatt évtizedek óta feszült a viszony Oroszország és Japán között. A második világháború végén a szovjet csapatok elfoglalták a szigetcsoportot, amelyet Oroszország azóta is ellenőriz, miközben Japán továbbra is saját területének tekinti azokat.

Kína az utóbbi időben egyre élénkebb kereskedelmet folytat a térségben, miután az Oroszország elleni szankciók közelebb hozták egymáshoz a két államot. Az Északi-sarkvidék jégsapkáinak olvadásával új, észak-déli irányú kereskedelmi útvonalak nyílhatnak meg, amik alapjaiban formálhatják át a jelenlegi világkereskedelem arculatát. A mostani incidens azonban azt jelzi, hogy bár a klímaváltozás miatt könnyebben hajózhatóvá vált a térség, de az erős sarkvidéki viharok továbbra is komoly veszélyt jelentenek még a legnagyobb hajók számára is.

Borítókép: A kikötői munkások nyersolajat rakodnak ki egy olajtankerből a kelet-kínai Csöcsiang tartományban, 2020. november 4-én (Fotó: AFP)