Megalapozott Orbán Viktor kijelentése Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban

Az Európai Unió továbbra is nyitott kapukat biztosít Soros és az általa támogatott szervezetek számára, miközben az európai polgárok adófizetőként akarva-akaratlanul is finanszírozzák ezt a globális hálózatot. Trump elnöksége így nemcsak az amerikai nemzeti szuverenitást erősítette meg, hanem rávilágított arra is, hogy a globalista érdekcsoportok számára Brüsszel maradt az utolsó jelentős bástya, amelyen keresztül befolyásolhatják a nyugati világ jövőjét