Traktorokkal tüntettek az angol gazdák Londonban + videó

A brit kormány októberben jelentette be, hogy az egymillió fontot meghaladó mezőgazdasági vagyon után húsz százalékos örökösödési adót kellene fizetni. Ez az összeg a Londonban felvonuló gazdák szerint veszélyezteti a családi gazdaságok fennmaradását. Az angol gazdatüntetések tavaly óta zajlanak, de eddig a baloldali brit kormány nem vonta vissza a tervezetet.

A Londonban felvonuló gazdák szerint a kormány döntése tönkreteszi a mezőgazdaságot

Fotó: AFP

London megbénult a traktoros blokádtól

London belvárosában hatalmas dugó alakult ki a demonstráció miatt a parlament és a Trafalgar tér közelében. A tiltakozók szerint a változás tönkreteheti a mezőgazdasági vállalkozásokat, mivel az öröklési költségek miatt sok család kénytelen lesz földje egy részét eladni, vagy akár teljesen felhagyni a gazdálkodással.

Alan Hocken, a Grange Farm egyik gazdája úgy fogalmazott: „Már most is rendkívül alacsony nyereséggel dolgozunk. Ezt a munkát szenvedélyből végezzük, hogy ellássuk az országot élelmiszerrel. A kormányzatnak fel kell ismernie a ránk nehezedő nyomást.”

A demonstráció kapcsán több politikus is reagált. Simon Opher, Stroud munkáspárti képviselője szerint az intézkedés „kemény, de szükséges” lépés, mivel az adóbevételek segítenék a közszolgáltatások, így például az egészségügyi ellátás finanszírozását. A kormány álláspontja szerint a változás évente körülbelül 500 gazdaságot érintene, és igazságosabb rendszert teremtene az öröklési adózásban.

A gazdatüntetésen részt vett és beszédet mondott Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője is, aki brutális kimenetelűnek nevezte a tervezett adót. Továbbá beszélt arról is, hogy ez az intézkedés még jobban alá fogja ásni a jelenleg is rendkívül népszerűtlen Munkáspárt legitimitását, mivel ezzel a lépéssel szerinte hadat üzentek a vidéki szavazóknak.

Az intézkedés veszélyeztetheti az élelmiszer-ellátást

A londoni tüntetés szervezői attól tartanak, hogy a szabályozás a brit élelmiszer-termelés csökkenéséhez és az importfüggőség növekedéséhez vezethet. „Gondoljunk csak a közelmúlt politikai és gazdasági bizonytalanságaira. Biztosítanunk kell, hogy saját élelmiszerellátásunk a lehető legnagyobb mértékben hazai forrásból származzon” – nyilatkozta egy szervező. A kormány egyelőre nem jelezte, hogy visszavonná az intézkedést, azonban a növekvő tiltakozások és az érintett gazdák ellenállása nyomást gyakorolhat a döntéshozókra. A következő hónapok kulcsfontosságúak lehetnek az ügy jövőjének alakulásában.

Borítókép: Tüntető gazdák Londonban 2025. február 10-én (Fotó: AFP)