Oroszország olajbevételei tovább nőttek a szankciók ellenére

A Biden-kormányzat még Trump hivatalba lépése előtt új szankciókat vezetett be Oroszország energetikai ágazata ellen, azonban ezek nem tudták visszavetni az olaj- és gázszektorból származó állami bevételeket. A növekedés hátterében elsősorban a kitermelési adóból származó többletbevétel áll, amely az előző évhez képest számottevően emelkedett. Az olaj- és földgázexportból származó vámbevételek szintén növekedtek, bár az év eleji adóreform következtében az exportvámok nagyobb része immár a földgázszektort terheli. Ugyanakkor az olajszállításokból származó állami bevételek is stabilan magasak maradtak.

Oroszországnak továbbra is sok bevétele van a kőolaj és a földgáz eladásából

Fotó: AFP

Oroszország bevételei továbbra is növekednek

A kormány továbbra is kompenzációs kifizetésekkel támogatja az olajcégeket a hazai üzemanyagárak stabilizálása érdekében. Januárban ezek az állami támogatások több mint 150 milliárd rubelt tettek ki, ami hat százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, de valamivel kevesebb volt, mint decemberben.

Az orosz állami költségvetés tavaly összesen több mint 11 ezer milliárd rubel, azaz 116 milliárd dollár bevételt szerzett az olaj- és gáziparból, ami 26 százalékos növekedést jelentett 2023-hoz képest.

A jelenlegi pénzügyi tervek szerint azonban ezek a bevételek az elkövetkező években fokozatosan csökkenni fognak, évente 1,7–7,6 százalék közötti mértékben.

A bevétel egy részéből tartalékot képeznek

Annak ellenére, hogy a nyugati országok célja az orosz energiaexport bevételeinek csökkentése volt, Moszkva sikeresen alkalmazkodott a helyzethez. Az olajeladások továbbra is stabil bevételt biztosítanak, különösen az ázsiai piacoknak köszönhetően, ahová az orosz nyersolaj nagy része kerül.

Az ország költségvetési stabilitását a Nemzeti Vagyonalap is támogatja, amely az olaj- és gázbevételekből képzett tartalékokat kezeli. Februárban a kormány további 66,5 milliárd rubelt irányzott elő ebből a forrásból deviza- és aranyvásárlásra.

Oroszország energiaexportja továbbra is meghatározó szerepet játszik az állami bevételekben, és a szankciók ellenére a jelenlegi számok alapján az ország továbbra is jelentős hasznot húz az olaj- és földgázkereskedelemből, amit nemrég Donald Trump amerikai elnök is szóvá tett.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a Biztonsági Tanács videókonferenciája közben a moszkvai Kremlben 2025. február 7-én (Fotó: AFP)