Trump elárulta, mikor találkozna az orosz elnökkel

Azt is megállapította, hogy mindkét oldal nagyon sok katonát veszített, de Oroszország többet.

Szintén kérdésre válaszolva az elnök úgy vélte, hogy az ukrajnai háború lezárására Kínának is hatása lehet, mert Hszi Csin-ping elnöknek van hatalma Oroszország felett.

Donald Trump szintén csütörtökön, a Davosi Világgazdasági Fórum vitájához is hozzászólt videókapcsolaton keresztül, amelyben részben az ukrajnai háborúval kapcsolatban hibáztatta az OPEC+ tagokat, a kőolaj-kitermelő országok kibővített, Oroszországot is magába foglaló csoportját amiatt, hogy az elmúlt három évben, az ukrajnai háború legnagyobb részében is magasan tartották a kőolaj világpiaci árát, ami motorként erősítette az orosz gazdaságot. Hozzátette, hogy „ha az árak csökkennének, akkor az azonnal a háború végéhez vezetne”, és azt is megjegyezte, hogy az OPEC+ „bizonyos mértékben nagyon is felelős azért, ami történik”.

