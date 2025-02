Belgrád az elmúlt években a transznemű műtéti turizmus egyik legfontosabb központjává vált. A szerb fővárosba évente több száz külföldi érkezik nemváltó műtétre. A BBC korábbi riportja szerint ez Miroszlav Djordjevics urológus professzor és csapata munkájának az „eredménye”, akik kifejlesztették az úgynevezett belgrádi módszert. Állítólag ő az az orvos, akihez néhány páciensét irányíthatta az a kiskunhalasi doktornő, aki tb-csalással végzett nemváltó műtéteket.

Illusztráció, Belgrád az úti célja sokaknak, akik nemátalakító műtétet szeretnének (Fotó: AFP)

Szinte mindenki, aki nemváltó műtétet fontolgat a világon, hallott már Miróról

– mondta a BBC-nek Markus, aki Izraelből érkezett Belgrádba a beavatkozásra.

Belgrádban olcsóbb a nemváltoztatás, mint Nyugaton

Djordjevics professzor visszaemlékezése szerint az 1990-es évek elején, amikor először vett részt ilyen műtéten, nem volt könnyű dolguk:

A belgrádi csapat nemzetközi hírnevét elsősorban a metoidoplasztika terén elért eredményeinek köszönheti. Ez a technika lehetővé teszi, hogy a női nemi szervekből férfi nemi szervet alakítsanak ki, amely után a páciens állva is tud vizelni.

A belgrádi orvos és csapata nemcsak a műtéti technikák fejlesztésében, hanem a páciensekkel való hosszú távú kapcsolattartásban is úttörő szerepet játszik, és az sem elhanyagolható szempont, hogy a Balkánon sokkal olcsóbban végzik el ezeket a műtéteket, mint a nyugati országokban.

Miroszlav Djordjevics az interneten is elérhető életrajza szerint 1994-ben kezdett a belgrádi Egyetemi Gyermekklinikán dolgozni. A gyermeksebészeti szakirányt 1998 júliusában, a gyermekurológiai szakirányát 2002 áprilisában, urológiai szakirányát 2002 májusában fejezte be. Az Egyetemi Gyermekklinika Gyermeksebészeti Központjának vezetője.

Mint az életrajzában olvasható, a sebészet és ellátás színvonalának emelésére irányuló nemzetközi missziókban is részt vett Vietnámban 1994-ben, Nigériában 2013-ban, Indiában 2014-ben és Kenyában 2015-ben. Djordjevics fő munkaterülete a a nemváltó műtétek végrehajtása.

A Transserbia oldalon olvasható írásban azzal büszkélkednek, hogy Djordjevics már több ezer ilyen műtétet végzett el. Szerbiában 1989-ben hajtották végre az első nemváltoztató műtétet, azóta Szerbia a nemváltási műtétek egyik nemzetközi központjává vált, mivel nagy számban érkeznek külföldiek Belgrádba, elsősorban azért, mert a nyugati országokban drágább és bonyolultabb az ilyen típusú műtét.

A külföldi érdeklődők – írta korábban a New York Times – azt állítják, hogy Szerbiához vonzódnak a műtét tízezer dollár körüli költsége miatt – a nyugati klinikákon elkért ötvenezer dollárral vagy még többel szemben.

A szerb szál a kiskunhalasi ügyben

A Bors cikke szerint a múlt hétvégén két orvost, B. Noémit és társát fogták el a rendőrök, mert a gyanú szerint tb-csalással végeztek nemátalakító műtéteket a kiskunhalasi kórház műtőjében.

B. Noémi neve állítólag már régóta közszájon forog azok körében, akik nem hivatalos úton akarnak nemet váltani. Emellett a doktornő részt vett a transznemű egészségügy első magyar alapítványának létrehozásában is.

Az információk szerint B. Noémi szoros kapcsolatban állt a nemváltó műtétek legnagyobb sztárjának tartott szerb orvossal, Miroszlav Djordjeviccsel is.

Miroszlav Djordjevics egyébként szorosan együttműködött B. Noémi urológussal, több transzneműséggel kapcsolatos klinikai tanulmányt is publikáltak együtt. Ezen kívül több jel is arra utal, hogy a magyar doktornő szervezhetett ki pácienseket a szerb orvosnak – olvasható a cikkben.

A Transznemű Egészségügyi Világszervezet (WPATH), amelynek B. Noémi teljes jogú tagja, botrányok kereszttüzében áll, többek között a kiskorúak nemváltó műtétjének támogatása miatt.

Sorosék, transzok, Belgrád, tüntetések

A Soros György amerikai baloldali oligarcha birodalma és Nyílt Társadalom Alapítványok köztudottan az egyik legnagyobb támogatója az LMBTQ-szervezeteknek. A Washington Times egyik írása arról számolt be, hogy a New York-i székhelyű Global Action for Trans Equality (GATE) 244 ezer dollárt (csaknem százmillió forintot) kapott Soroséktól. Ezen kívül a Prizma nevű civil szervezet, amely felületén B. Noémit is ajánlja, Sorosék egyik hazai kedvence, s rengeteg pénzt kapnak az oligarcha családjától és alapítványától.

Alex Soros és Joe Biden korábbi amerikai elnök (Fotó: AFP)

Sorosék keményen jelen vannak a Balkánon is. Mint arról korábban lapunk is írt, heves tüntetések zajlanak hónapok óta Szerbiában. Az egyetemisták és a mögöttük álló hatalmak több városban is megbénították a közlekedést és fennakadásokat okoznak. Mint mondják az újvidéki tragédia miatt vonultak az utcákra. A balkáni országban azonban a tiltakozások mögött civil szervezetek bukkannak fel. Olyanok, amelyeket külföldről támogatnak. Szerbiában egyértelműen tetten érhető a Soros-hálózat, amelynek érdekei ugyanazok, mint a jelenlegi brüsszeli háborúpárti vezetésnek.

A szerb elnök Alekszandar Vucsics szerint is külföldi hírszerző ügynökségek próbálják destabilizálni az országot. A National Endowment for Democracy (NED) nevű civil szervezet állítólag egy „színes forradalom” előkészítésén dolgozik Szerbiában. Egy múlt évi találkozón szerbiai NGO-k és ellenzéki pártok megállapodtak egy válsághelyzet kialakításában a hatalomátvétel céljából.

A Soros-hálózathoz köthető Balkan Insight hírportál is támogatja a szerb tüntetéseket, s az úgynevezett színes forradalmak lényege, hogy látszólag spontán tüntetések indulnak a destabilizálni kívánt országokban, amelyek végső célja a hatalomátvétel. Egyes elemzők szerint pont ezt láthatjuk most Belgrádban is.

PROFESOR ANTIĆ UPOZORAVA: "Bojim se samo da neko zlonameran iz inostranstva ne zapuca a to smo već videli u Sarajevu i Euromajdanu!"



Čedomir Antić - profesor Filozofskog fakulteta:



"Ja sam zabrinut da će pasti žrtve! Znači neko zlonameran, možda iz inostranstva, mi smo sve to… pic.twitter.com/WNBRzMTz9E — Detektor laži (@LaziDetektor) February 6, 2025

A Politika szerb hírportál közben arról ír, hogy szakértők aggódnak, hogy összecsapásokra kerülhet sor. Külföldi érdekek pedig a békepárti Alekszandar Vucsics megbuktatását tervezik.

Borítókép: Tüntetés Belgrádban (Fotó: AFP)