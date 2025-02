Trump vámrendelkezései megosztják az Európai Uniót

Donald Trump újabb kereskedelmi szankciókat helyezett kilátásba az Európai Unióval szemben, mivel szerinte az EU igazságtalanul kezeli az amerikai termékeket. Az amerikai elnök szerint Európa túl kevés amerikai autót és mezőgazdasági terméket importál, miközben az európai cégek nagy hasznot húznak az amerikai piacon.

Donald Trump szerint Európa igazságtalan, Macron szerint az EU nem hagyhatja magát

Fotó: Anadolu via AFP

Trump a hétvégén úgy fogalmazott, hogy a vámok bevezetése „mindenképpen meg fog történni”, és bár konkrét időpontot nem adott meg, várhatóan „nagyon hamar” bevezetésre kerülhetnek. Az EU már most is jelentős vámokkal szembesül az amerikai piacra irányuló acél- és alumíniumexportban, és Trump korábban is célba vette az uniós termékeket, például a francia borokat és a német autókat.

Trump lépései megosztják Európát

Emmanuel Macron francia elnök élesen reagált Trump lépéseire, és Brüsszelben kijelentette: ha Európát kereskedelmi támadás éri, „meg kell védenie magát”. Macron szerint az Egyesült Államok egyre inkább olyan lépéseket tesz, amelyek az EU-t önállóbb és határozottabb gazdasági fellépésre ösztönzik.

Olaf Scholz német kancellár ugyanakkor óvatosabb hangot ütött meg, és a tárgyalások fontosságát hangsúlyozta.

Európa elég erős ahhoz, hogy reagáljon, ha kell, de az együttműködés kell legyen az elsődleges cél

– mondta. A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk szintén a vámháború elkerülését szorgalmazta, mondván, hogy az Európai Uniónak minden eszközt meg kell ragadnia a konfliktusok elkerülésére, különösen a globális instabilitás fényében.

Egy kereskedelmi háború teljes hiba lenne

– tette hozzá. A dán kormányfő, Mette Frederiksen pragmatikusabb megközelítést javasolt:

Soha nem támogatnánk egy szövetségesek közötti háborút, de ha Trump vámokat vezet be Európa ellen, közös és határozott válaszra lesz szükség.

Mit léphet az EU?

A francia ipari miniszter, Marc Ferracci szerint az Európai Uniónak világos stratégiára van szüksége, és ha Trump valóban bevezeti az új vámokat, az EU-nak célzott ellenintézkedésekkel kell reagálnia. Ferracci szerint ezeknek az amerikai gazdaság számára fájdalmasnak kell lenniük, hogy Trump komolyan vegye az európai érdekeket.

A luxemburgi miniszterelnök, Luc Frieden hasonlóan fogalmazott:

A válasz egyszerű: ha vámokat vetnek ki ránk, mi is válaszolunk vámokkal.

A spanyol gazdasági miniszter, Carlos Cuerpo pedig arra figyelmeztetett, hogy az EU-nak óvatosnak kell lennie, és nem szabad naivnak lennie a globális kereskedelmi versenyben. Mindeközben az Európai Bizottság már vasárnap jelezte, hogy ha Trump újabb szankciókat vet ki az EU-ra, Brüsszel határozott válaszlépéseket fog tenni.

Az EU nem fog engedni az igazságtalan vagy önkényes vámoknak

– közölte a Bizottság szóvivője.

Trump stratégiája

A Trump-adminisztráció már korábban is használta a vámokat politikai fegyverként. Az első elnöki ciklusa alatt az EU-ra kivetett acél- és alumíniumvámokat az európai ellenlépések követték, amelyek az amerikai republikánus államok termékeit célozták meg.

Most Trump hasonló lépéseket tervez, és nyomás alá akarja helyezni az EU-t, hogy több amerikai árut importáljon.

Az Európai Unió válaszát azonban egyelőre nehéz előre jelezni: míg Macron határozott fellépést szorgalmaz, mások inkább tárgyalásos megoldást keresnének.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)