Zelenszkij elutasította az első amerikai ajánlatot a kritikus ásványkincsekért

Korábban írtunk arról, hogy Trump felvetette, hogy Ukrajna amerikai támogatása ellentételezéseként az ország ritkaföldfém ásványkincseit szeretné. Zelenszkij erre a felvetésre úgy fogalmazott, hogy kész megvitatni a nyersanyag-kitermelési üzlet különböző lehetőségeit, amennyiben azok „kölcsönösen előnyösek”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond a 61. Müncheni Biztonsági Konferencián 2025. február 15-én (Fotó: AFP/Thomas Kienzle)

Az ukrán elnök szerint azonban az egyezség tervezete – amelyet az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent mutatott be Kijevben a múlt héten – még nem tartalmazza azokat a biztonsági rendelkezéseket, amelyekre Kijevnek szüksége van.

Egy friss interjúban Zelenszkij kifejtette feltételeit:

Segítsen nekünk megvédeni magunkat, és együtt fogunk pénzt keresni rajta. És itt nagyon fontos, hogy ebben a dokumentumban legyen egy olyan kifejezés, hogy »megvédjük«. Ez pedig a biztonsági garancia. Ha nem kapjuk meg a biztonsági garanciákat az Egyesült Államoktól, akkor szerintem a gazdasági szerződés nem fog működni. Az egésznek tisztességesnek kell lennie.

Az ukrajnai ásványok között vannak úgynevezett ritkaföldfémek, valamint titán, urán, lítium és más ásványok. A Reuters hírügynökség forrásai szerint az Egyesült Államok azt javasolta, hogy az ukrajnai kritikus ásványkincsek ötven százalékát venné tulajdonába. Zelenszkij arra is rámutatott, hogy Ukrajnához tartozó, de Oroszország által elfoglalt területeken is vannak lelőhelyek, írja a The Guardian.

A második dolog, amelyről még nem beszéltek, de meg kell beszélni, az az, amit Putyin elfoglalt... Fontosnak tartom megérteni, hogy mit fogunk kezdeni azokkal a ritkaföldfémekkel, amelyek most milliárdokat, százmilliárdokat érnek és amelyeket Putyin elfoglalt. Vajon odaadjuk neki? ... Ez az, amit meg szeretnék vitatni.

A német Spiegel szerint Ukrajna már nem rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, amelyeket Trump meg szeretne szerezni. Szakértők szerint a kevés ritka fémek és ásványok többsége is az orosz kézen lévő Donbász területén található.