Brüsszel már a NATO-t is veszélybe sodorja

Brüsszel egyre makacsabbul ragaszkodik a háborúpárti narratívához, miközben Moszkva, Kijev és Washington már a fegyverszüneti tárgyalások előkészítésén dolgozik. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője lapunk kérdésére elmondta: az orosz fenyegetés felnagyítása nem más, mint félelemkeltés, hogy ennek ürügyén „beállítsák az esetleg vonakodó tagállamokat a háborúpárti álláspont mögé”. A szakértő szerint a közös hitelfelvételből történő fegyverkezés sem elsősorban védelmi célokat szolgál, hanem a föderalizmus motorjaként működhet.

Brüsszel továbbra is háborút akar, noha már a nagyhatalmak is a fegyverszünetet keresik – figyelmeztet Dornfeld László.

Fotó: AFP

Brüsszel célja nem a védelem, hanem a háború meghosszabbítása

Dornfeld hangsúlyozta: bár Európa saját védelmének megerősítése összeegyeztethető a magyar nemzeti érdekkel, a brüsszeli és nyugat-európai elit nem a kontinens védelmére koncentrál. Mint mondta:

A brüsszeli és nyugat-európai elit valójában nem a kontinens védelmét szeretné most ezzel a kezdeményezéssel erősíteni, hanem az ukrajnai háború folytatását akarják minél eredményesebben támogatni.

A szakértő emlékeztetett: éppen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szorgalmazza most a fegyverkezést, noha korábban német hadügyminiszterként ő maga szétverte a német fegyveres erőket.

Dornfeld szerint ha a költségek felett továbbra is a bizottsági elnök diszponál, könnyen elképzelhető, hogy újra „sok sms-ben történő fegyverbeszerzés lesz majd”.

Brüsszel elszigetelődött a békepárti világtól

Arra a kérdésre, hogy miért nem hajlandó Brüsszel változtatni a háborúpárti álláspontján, Dornfeld László úgy válaszolt:

Ez az elit a végletekig elkötelezte magát Ukrajna katonai győzelme mellett.

Hozzátette: ha ez nem valósul meg, a tíz százaléknyi uniós büdzsé elköltését is számon kellene kérni rajtuk, ez pedig már a politikai felelősségen is túlmenő kérdéseket vetne fel. Ezért – fogalmazott – az uniós vezetés inkább folytatja a már most is láthatóan zsákutcába vezető irányvonalat.

Így hát aztán csak Brüsszel akar most egyedül háborút.

– mondta a vezető elemző, rámutatva: miközben Magyarország a kezdetektől a tárgyalásos rendezést szorgalmazza, és Trump elnök is a békés megoldás híve, az uniós elit épp ennek ellenében próbál új koalíciókat formálni.

Brüsszel a békét is szabotálhatja

Az úgynevezett „hajlandók koalíciójával” kapcsolatban Dornfeld leszögezte:

Egyértelműen az a célja a formálódó háborúpárti koalíciónak, hogy valamilyen módon megakasszák a békefolyamatot.

Szerinte nem véletlen, hogy ezek a szereplők nem kívánatosak a fegyverszüneti tárgyalásokon, hiszen olyan békefeltételeket próbálnak rákényszeríteni a felekre, amelyeket biztosan nem lehet elfogadni – ezzel pedig veszélybe sodorják Európa kapcsolatát az Egyesült Államokkal, és még a NATO jövőjét is kockáztatják.

Ezzel a felelőtlen viselkedéssel nemcsak Európát idegenítik el Washingtontól, de még a NATO létét is veszélybe sodorják.

– fogalmazott Dornfeld László.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)