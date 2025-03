Terrorveszély Spanyolországban: Soha nem fogtak el annyi dzsihadistát az év első három hónapjában mint idén + videó

Az év első három hónapjában rekordszámú dzsihadista került rács mögé Spanyolországban – ez derült ki a belügyminisztérium legfrissebb statisztikájából, ami szerint már 38 főt tartóztattak le terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények miatt. Ehhez az összegzéshez ráadásul még nem számolták hozzá azt a négy személyt, akiket ezen a héten fogtak el különböző városokban.

A legutóbbi akció Granadában zajlott le, ahol a csendőrség egy férfit tartóztatott le, akinek még bejelentett lakcíme sem volt Spanyolországban.

Panziókban és az utcán élt, és azzal vádolják, hogy az Iszlám Állam (ISIS) propagandáját terjesztette az interneten. A hatóságok szerint dzsihadista fórumokat látogatott, és létrehozott egy saját platformot is, ahol több mint 30 gigabájtnyi erőszakos tartalmat osztott meg – a csendőrség szerint ez példátlan mennyiség. A nyomozás során kiderült az is, hogy automatizált szoftvereket, úgynevezett botokat is használt, amelyek segítségével az ISIS belső kommunikációs csatornáihoz és kézikönyveihez is hozzá tudott férni.

#OperacionesGC Detenido un yihadista en #Granada que manejaba bots para acceder a contenido terrorista a través de Internet



▶️Hermano de un Combatiente Terrorista Extranjero de DAESH, fallecido en #Siria.



▶️Había creado una plataforma para la agregación y difusión pública de… pic.twitter.com/mQGqo0ozQ9 — Guardia Civil (@guardiacivil) March 27, 2025

Az Europol támogatásával egy másik terrorelhárító művelet is történt a napokban, melynek során három személyt fogtak el Salamancában, Burgosban és Huelvában. A gyanúsítottak szélsőséges iszlamista ideológiát követtek, és saját magukat képezték ki terrorista anyagokból, többek között az Al-Kaida és az Iszlám Állam propagandavideóiból. A nyomozás idején kiderült, hogy katonai edzéseket végeztek, fegyverekről és robbanóanyagokról kutattak, valamint hűségesküt is tettek. A hatóságok szerint komoly fenyegetést jelentettek a nemzetbiztonságra, ezért gyors beavatkozásra volt szükség. A három gyanúsított közül kettőt azonnal előzetes letartóztatásba helyeztek, a harmadik szabadlábon védekezhet.

#OperacionesGC | Detenidas tres personas por su vinculación con el terrorismo yihadista.



➡️El operativo, que se ha desarrollado en varios puntos del territorio nacional, se inició tras la detección de un grupo de personas asentado en Salamanca.



➡️La operación ha contado con el… pic.twitter.com/zyOnEoQyvo — Guardia Civil (@guardiacivil) March 28, 2025

Eközben a Nemzeti Bíróság két év hat hónap börtönbüntetésre ítélt egy korábban elfogott, marokkói származású dzsihadistát, aki naponta osztott meg terrorizmust éltető tartalmakat közösségi oldalakon, elsősorban a TikTokon.

Dos años y medio de cárcel para un influencer yihadista por enaltecer en TikTok actos terroristas como el asesinato de un sacristán en Algeciras https://t.co/aYelV27iVu — El Mundo España (@ElMundoEspana) March 27, 2025

A 26 éves férfi közel 400 ezer követővel rendelkezett, és bejegyzéseiben nyíltan dicsőítette az Iszlám Állam és más terrorista szervezetek cselekedeteit. Kiemelten népszerűsítette a 2023-as algecirasi terrortámadást is, amikor egy marokkói férfi egy macsetével sétált be az egyik helyi templomba, és hidegvérrel meggyilkolta az ott tartózkodó sekrestyést.

🚩Ingresa en prisión el presunto #yihadista que asesinó a un sacristán en #Algeciras



🔹El detenido se habría auto radicalizado de forma exprés en el último mes



👉Acusado de asesinato y lesiones con fines terroristas



🔗 https://t.co/z1SbAmSfcr pic.twitter.com/1DJxhXBmHT — Policía Nacional (@policia) January 30, 2023

Spanyolországban a rekord mértékű illegális bevándorlás miatt a hatóságok fokozott figyelmet szentelnek a dzsihadisták felkutatására, különösen azokra, akik az online térben tevékenykednek. A belügyminisztérium szerint az év első három hónapjában történt 38 letartóztatás bizonyítja, hogy a spanyol terrorelhárítás kiemelten kezeli a terrorfenyegetések megelőzését.

A rendfenntartó erők egyes tagjai szerint ha a letartóztatások üteme nem csökken, akkor év végére rekordmennyiségű dzsihadistát kapcsolhatnak le Spanyolországban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)