Brüsszel minden erővel fenntartaná a törésvonalat Oroszországgal szemben

A május 9-e nagyon szimbolikus időpont, ami az emlékezetpolitikai változásokra is felhívja a figyelmet. Moszkva mindig is ragaszkodott a győzelem napjának megünnepléséhez, miközben a nácizmus és a fasizmus fogalmát átértékelték az elmúlt évtizedekben és gyakran oroszellenességet értenek ez alatt, még ha nem is közvetlenül is mondják ki ebben a formában