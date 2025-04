Donald Trump és Benjamin Netanjahu a vámokról is egyeztetett Washingtonban

Ha a tárgyalások nem lesznek sikeresek, Irán nagy veszélyben lesz, és ezt sajnálattal mondom. De nem juthatnak nukleáris fegyverhez. Ez egy nagyon egyszerű képlet: Irán nem juthat nukleáris fegyverhez. Most is vannak országok, amelyek birtokolnak ilyen eszközöket, pedig nem kellene, de ezeket a helyzeteket is meg fogjuk oldani a jövőben. Irán esetében ez nem opció.